Kennedy Boateng și Eddy Gnahore intră de la 1 ianuarie în ultimele șase luni de contract și pot semna oricând cu alte echipe, ambii fiind în trecut pe listele de transferuri ale rivalelor FCSB, respectiv Rapid.



Raul Opruț a tras un semnal de alarmă pentru șefii din „Ștefan cel Mare” în privința fundașului togolez, sugerând că doar eforturile financiare îl mai pot ține pe loc.



„Nu trebuie să fac eu multe, conducerea trebuie să facă mai multe. Asta cu vorba bună nu știu dacă rămâne Boateng la Dinamo”, a avertizat Opruț într-un interviu pentru PRO TV (SPORT.RO).



Visul european și șantierul din Ștefan cel Mare



Pe lângă emoțiile de mercato, „câinii” așteaptă ianuarie 2026 pentru startul lucrărilor la noul stadion și visează la prima participare europeană după nouă ani de pauză.



„Planul tot play-off-ul este. Important este să intrăm în play-off în primul rând. Fiind acolo e normal ca să gândești la titlu. Primordial sezonul acesta este să terminăm pe un loc de cupă europeană sau să câștigi Cupa României.



Ne-am obișnuit cu Arena Națională anul acesta, ne bucurăm că au ales cei din conducere să facem pasul și să jucăm pe Arenă”, a mai spus fundașul dinamovist.

