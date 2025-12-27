Constantin Dima (26 de ani) s-a retras din activitate, chiar dacă în sezonul precedent a evoluat la Concordia Chiajna, la nivelul ligii secunde.



Fostul fundaș este implicat, acum, în afacerile familiei sale. Acesta a fost planul său încă de când a făcut primii pași în fotbal, dezvăluie chiar el într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.



Constantin Dima dezvăluie: ”Am avut oferte de la Norwich, Aston Villa și Legia Varșovia”



Dima putea face pasul în fotbalul englez, acolo unde a fost dorit de Norwich și Aston Villa, iar în perioada petrecută la Astra Giurgiu a fost dorit de polonezii de la Legia Varșovia.



„Eu am plecat cu gândul că la 28-29 voi termina, chiar dacă nivelul ar fi fost cu totul altul. Știrile care au apărut sunt sută la sută reale, de când eram la Sepsi și aveam 18 ani am avut oferte din Anglia și când eram la Astra am avut ofertă de la Legia Varșovia.



(n.r. - Din Premier League?) Norwich, care în momentul respectiv era în Championship, și Aston Villa (n.r. - 2017-2018 a fost sezonul în care echipa de pe Villa Park a retrogradat din Premier League în Championship)”, a spus Constantin Dima, pentru Sport.ro.



Dinamo București, Metalul Reșița, Sepsi OSK, Farul Constanța, Astra Giurgiu, Desna Chernigiv, UTA Arad, Chindia Târgoviște, Metaloglobus București și Concordia Chiajna sunt echipele pentru care a evoluat Constantin Dima.



Astra Giurgiu este echipa pentru care Dima a bifat cele mai multe apariții (41). De acolo a prins și transferul în Ucraina, la Desna, club care plătea 100.000 de euro în schimbul său.

