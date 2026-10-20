Dacă s-ar face un clasament al fotbaliștilor care au șansele cele mai mari de a părăsi Universitatea Craiova în următoarea perioadă de transferuri, atunci Assad Al-Hamlawi ar fi în capul listei!

Cifrele excelente ale vârfului de 1,88 de metri – are 23 de goluri și 5 pase de gol, de când e la Craiova -, plus noul său statut, de jucător de bază în echipa națională a Palestinei, au crescut enorm cota lui Al-Hamlawi. Și l-au adus în atenția cluburilor din zona arabă. Cu precizarea că, în vară, starul Craiovei a avut și propuneri europene pe masă, dar atunci s-a înțeles cu formația din Bănie pentru a rămâne sub comanda lui Filipe Coelho.

Foarte probabil însă, în viitorul nu foarte îndepărtat, jucătorul va părăsi România. Pentru că atât Universitatea Craiova, cât și Al-Hamlawi vor dori să valorifice cota bună a atacantului de 25 de ani. În acest context, Al-Hamlawi ar fi avut tratative serioase cu clubul Al-Ahly Cairo (Egipt). Despre care jurnalistul Mohamed Tarek a oferit acum detalii la televiziunea locală, la emisiunea „Meciul“.

Salariul cerut de Al-Hamlawi: 2 milioane de dolari pe an!

Potrivit jurnalistului egiptean, Al-Ahly Cairo, un fel de Real Madrid al Africii, având în vedere că a câștigat cele mai multe trofee Champions League la nivel continental, l-a avut pe vârful Craiovei pe lista de transferuri, în vară. Confirmarea acestei informații a venit, de-a lungul ultimelor luni, din mai multe surse. Cu precizarea că părțile nu s-au înțeles, întrucât formația din Bănie ar fi solicitat suma de 5 milioane de euro pentru vânzarea lui Al-Hamlawi.

Acum, Mohamed Tarek a dezvăluit că nu doar suma cerută de clubul din Superliga noastră a „frânat“ negocierile. Și golgheterul Craiovei ar fi avut niște pretenții financiare mult peste posibilitățile clubului Al-Ahly Cairo.

„În momentul în care discuțiile cu Al-Ahly erau în derulare, Al-Hamlawi a transmis, prin intermediul agentului său, că vrea un salariu anual de 2 milioane de dolari. Șefii lui Al-Ahly s-au retras din discuții, după ce au auzit acest lucru. Pentru că o asemenea sumă depășește cu mult bugetul clubului la capitolul de salarii. Ca să vă faceți o idee, dintre actualii atacanți ai lui Al-Ahly, marocanul Soufiane Benjdida câștigă 700,000 de dolari pe an, în timp ce algerianul Monsef Bakrar are în jur de 900,000 de dolari pe sezon. Drept urmare, capitolul Al-Hamlawi a fost închis repede de Al-Ahly, când a devenit clar că, atât suma de transfer, cât și salariul cerut de jucător, obligă clubul la o investiție financiară foarte mare, peste bugetul disponibil“, a explicat jurnalistul egiptean.

Cota lui Al-Hamlawi s-a dublat într-un an

Assad Al-Hamlawi a cerut un salariu imens, potrivit spuselor lui Mohamed Tarek, pentru că e conștient că, la ora actuală, cota sa îl îndreptățește să ajungă la un contract foarte mare. După ce a semnat cu Craiova, în vara anului 2025, cota atacantului s-a dublat pe site-ul transfermarkt.com, ajungând la 2 milioane de euro.

La formația din Bănie, Assad Al-Hamlawi are un venit lunar de 25,000 de euro. Ceea ce înseamnă că palestinianul câștigă 300,000 de euro pe an.