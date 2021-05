"Aici va fi o problema!" Greseala comisa de Becali pe final de sezon! Cum ar putea fi afectata FCSB pe viitor

FCSB ar putea avea de suferit de pe urma deciziilor luate de Becali pe final de sezon.

Gigi Becali a anuntat in urma cu doar cateva zile ca nu este interesat de suporterii de la Peluza Nord Steaua si ca isi doreste ca acestia sa se indeparteze de FCSB. Mai mult, patronul FCSB i-a indrumat sa mearga sa sustina Steaua.

Reactia lui Becali a venit dupa ce grupul condus de Gheorghe Mustata i-a amenintat prin intermediul retelelor de socializare pe oficilii lui FCSB.

Helmuth Duckadam considera ca decizia lui Becali de a se indeparta de fani este una gresita, iar acest lucru ar putea s-o coste scump pe FCSB in viitor.

"Vestea cea mai trista, din punctul meu de vedere, e ca FCSB s-a indepartat de suporteri. Aici va fi o problema. A fost si acea discutie intre manager si seful galeriei, reactia domnului Becali la adresa sefului galeriei. Ieri m-am intalnit cu un om serios, era foarte dezamagit de aceste probleme. Din pacate, suporterii se vor indeparta.

Eu nu-mi schimb parerea, FCSB e continuatoarea Stelei din 1986, dar, daca se va continua in acest ritm, in curand vor ramane fara suporteri", a sustinut Helmuth Duckadam, la Look Sport.