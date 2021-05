EXCLUSIV | "Dau un singur ordin si dispar toti!" Becali ii avertizeaza pe suporteri dupa amenintarile facute: "Nici nu mai sufli, Mustata, daca dau un ordin!"

Patronul FCSB a devenit categoric in privinta suporterilor.

Gigi Becali a spus ca nu-l deranjeaza protestele suporterilor si ca daca vrea poate sa-i controleze fara prea mare efort. Acesta spune ca l-a ajutat pe Gheorghe Mustata cand era puscarie si ca ii trimitea bani familiei lui, iar acum acesta a uitat aceste lucruri.

"Fanii sa protesteze ca ce? Eu ii intreb pe ei? Nu am intrebat cand erau 7 000, ii intreb cand sunt 200? Nu am ce sa discut cu ei. Am facut vreodata, in 20 de ani, discutii? Intreb eu vreodata pe cineva? Imi garanteaza mie galeria ca nu dau faliment ca Rapid sau Dinamo? Nu, tata, nu se lasa corabia asa.

Stapanul tine mana pe timona. Pai daca nu tii haturile la cal, pai carutasul, cine stie ce poate sa faca, mai bea un pahar de vin, se imbata, se baga in sant. Stii care e treaba? E teribilist. Ei vor sa arate ca sunt nu stiu ce. Voi stiti ca eu fac si am facut. Vii tu sa imi spui mie sa dau afara pe un angajat? Veniti voi, sa imi spuneti mie sa dau afara pe fratele meu mai mic?

Pai, eu vin la voi sa va spun sa plece copiii vostri? Sau Mustata ca ameninta. Eu nici nu vreau, sa spun ceva, dar eu si lucrurile lumesti le am puse la punct. Daca vreau eu sa ii linistesc, nu pot? Eu am structuri de toate structurile. Dau un singur ordin si dispare toata aia de acolo.



Nu e bine, ca dupa fac puscarie eu si nu vreau sa mai fac puscarie. Atunci, militia. Cui spargi tu, ma Mustata? Ai ceva la cap? Tu nici nu mai sufli daca dau un ordin. Eu nu dorm pe o ureche. Stau cu ochii deschisi la toate! Pot face si singur, dar nu vreau. Am zis ca pot, dar nu fac. Am structuri de facut liniste. Am firme de paza, bodyguarzi. Eu apelez doar la militie si doar la jandarmi", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.