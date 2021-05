Becali a facut anuntul despre arena din Ghencea: "Generalii vorbesc intre ei ca trebuie sa il roage pe Becali sa joace!" Unde vrea sa joace FCSB

Gigi Becali a vorbit despre 'razboiul' cu Steaua pentru arena din Ghencea.

Patronul FCSB a vorbit despre bijuteria din Ghencea, dezvaluind ca va lua masuri in cazul in care administratorii stadionului iau in calcul aplicarea unor tarife preferentiale pentru inchirierea arenei.

Mai mult, Becali a spus ca a auzit zvonuri conform carora generalii ar discuta pentru a-l convinge sa joace in Ghencea, pentru a obtine banii de pe chirie. Finantatorul a dezvaluit ca vrea ca echipa sa sa evolueze pe Arcul de Triumf.

"Sa vad daca ma conving ei pe mine sa joc eu in Ghencea, sa vedem de unde o sa isi scoata banii pentru ca stadionul ala e facut din bani publici, daca fac asociatie privata ei trebuie sa plateasca acolo.

Credeti ca CSA nu trebuie sa plateasca acolo? Va inselati. Nu pot face tarif preferential ca e din bani publici, daca fac asa ceva facem reclamatie si vedem avantajele care sunt.

Nu am avut nicio discutie, dar am inteles ca generalii vorbesc intre ei ca trebuie sa il roage pe Becali sa joace ca nu pot sa sustina investitia. Eu vreau sa joc la Arcul de Triumf.

Nu mai vreau scandal, eu am trei stadioane acum. O sa jucam pe National Arena, o sa izbucneasca preturile la jucatori in 6-7 luni, oamenii au dragoste de fotbal", a spus Gigi Becali pentru Realitatea Sportiva.