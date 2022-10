Reacția lui Andrei Prepeliță după plecarea de la FC Argeș: "Ar fi fost o situație jenantă!"

Prepeliță antrena echipa de la începutul anului trecut, iar în stagiunea precedentă a dus-o pe FC Argeș în play-off-ul Ligii 1 și în semifinalele Cupei României.

Reacția lui Andrei Prepeliță după plecarea de la FC Argeș

Imediat după eșecul cu Petrolul din ultima etapă (0-2), FC Argeș a anunțat înlăturarea lui Andrei Prepeliță din funcția de antrenor principal, iar azi l-a prezentat oficial pe Marius Croitoru.

Prepeliță spune că ar fi fost jenant să rămână și să antreneze portarii, așa cum i-a transmis prin intermediul presei primarul Piteștiului, Cristian Gentea, și declară că nu înțelege care este "pasul următor" la care vor să treacă oamenii din conducere.

"Ar fi fost o situație jenantă să antrenez portarii. Eu am jucat din 2001 până în 2020 la un nivel înalt și n-am avut cum să-mi iau licențele. Licențele le iau treptat. Ce am făcut eu ca antrenor nu cred că poate să conteste nimeni.

(n.r - despre acuzațiile că nu a ținut legătura cu conducera) Conducerea sau cu un singur om? Clubul este pe mâna unui alt antrenor acum și nu pot să-i dorect decât baftă.

Eu cu Jean Vlădoiu am fost într-o legătură foarte bună, dar n-am putut să facem mai multe. Tot ce a rămas după mandatul de antrenor sunt 125 de puncte într-un an și 10 luni, 1,6 puncte pe meci, cred că e o medie foarte bună, care ne-a adus și clasarea în play-off.

Eu nu cred că am avut rezultate așa rele. E treaba celor care au contestat. Le doresc ca în continuare cu noul antrenor să obțină performanțele mai bune decât ale mele. Eu atât am putut.

Dânșii au spus în comunicatul respectiv că vor să facă pasul următor. Eu mă întreb care ar fi pasul următor. Dacă anul trecut am obținut play-off-ul și semifinala Cupei României, acum ar fi finala Cupei României și cupele europene, nu? Înseamnă că se vrea altceva și cred că asta a fost cea mai bună decizie. Ne-am despărțit în condiții ok.

Am avut oferte inclusiv în vară și îmi pare rău că n-am acceptat. Am avut o ofertă din țările arabe, chiar vorbeam cu Rică acum și mi-a spus că am fost fraier că n-am acceptat. Asta e, mi-o asum. Acum sunt liber de contract, mi-am încheiat socotelile cu FC Argeș", a spus Andrei Prepeliță, la Digisport.

Marius Croitoru a semnat cu FC Argeș

Marius Croitoru îl înlocuiește la FC Argeș pe Andrei Prepeliță, care și-a reziliat contractul. Croitoru va prelua echipa de pe locul 11 în Superliga. Piteștenii au 17 puncte strânse în 15 etape, fiind la doar trei lungimi de ultima poziție de play-off.

"Clubul FC Argeș și Marius Croitoru au ajuns la un acord pentru postul de antrenor al grupării din Trivale.

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani va fi prezentat oficial joi, 27 octombrie 2022, la ora 11.00, în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc în sala de ședințe a Primăriei Pitești", a transmis FC Argeș.

Pentru Marius Croitoru va fi a treia experiență din cariera de antrenor, după cele de la FC Botoșani (2019-2022) și FC U Craiova (iunie 2022 - octombrie 2022).