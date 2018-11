Aflaram cand vine Apocalipsa! :))  EXCLUSIV: In ritmul actual de incasari, investitia in stadionul din Craiova se va amortiza in 1.564 ani!

Stadionul din Craiova, pe urmele Arenei Nationale: o investie imensa, incasari infime.

Primaria Craiova vrea amortizarea investitiei de 51,5 milioane de euro in 30 de ani, dar nu a incasat niciun leu din inchiriere in acest an, are cheltuieli de intretinere de 50.000 de euro pe luna si se lauda cu un profit de 2.700 de euro in luna iunie 2018.

Noul stadion din Craiova, inaugurat in noiembrie 2017, cu o intarziere de 1 an, "este inregistrat cu valoarea de inventor in suma totala de 239.731.352,83 lei", ceea ce inseamna, la cursul valutar de astazi, 51.488.692,62 euro. In privinta costurilor lunare de intretinere, ni s-a transmis ca "timp de 6 luni, de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, mentananta a fost asigurata de constructor prin lider asociere SC CON-A SRL. De la preluarea de catre autoritatea locala, aceasta a lansat, adjudecat si sunt in curs proceduri pentru achizitia de servicii specializate necesare/obligatorii functionatii in conditii de siguranta si confort". Nu se intelege foarte clar, dar s-ar parea ca, pana la incheierea procedurilor si contractarea unor firme specializate, stadionul ar fi intretinut de lucratori din cadrul Directiei Patrimoniu a Primariei Craiova.

Nicio inchiriere, CSU Craiova da 10% din incasari

"Pana la aceasta data, autoritatea locala nu a beneficiat de venituri rezultate din inchirierea obiectivului", dar "s-a aprobat lista spatiilor inchiriabile" si a ajut loc "aprobarea Caietului de sarcini si a Documentatiei de Atribuire privind concesionarea prin licitatie publica a hotelului si restaurantului" din incinta noii arene. Dupa ce s-a explicat ca proiectele de acest tip devin profitatbile dupa o perioada foarte lunga de existenta si la utilizarea capacitatii maxime a spatiilor cu care sunt dotate, desi se pare ca nu s-au luat in considerare uzura si cheltuielile tot mai mari necesare odata cu trecerea timpului, s-a transmis ca "stadionul a inregistrat, in luna iunie 2018, un plus financiar de 12.770,17 lei (n.r. - 2.742,73 euro)", iar "media lunara a cheltuielilor stadionului (aferente salariilor, contributiilor si utilitatilor), rezultate din perioada ianuarie - iulie 2018, a fost 233.503,67 lei (n.r. - 50.151,13 euro)".



Nici din partea clubului de fotbal din Liga 1 nu se obtin venituri prea mari, in conditiile in care, in 2013, Primaria a aprobat "asocierea intre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Clubul Sportiv <Universitatea> din Craiova si SC Blue Lions Capital SA, in vederea finantarii si realizarii in comun, de catre partile contractante, a proiectului de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta in municipiul Craiova", ceea ce inseamna ca primaria "are dreptul sa incaseze 10% (zece procente) din sumele incasate de clubul sportiv in urma vanzarii biletelor si abonamenteleor pentru fiecare meci disputat pe Stadionul <Ion Oblemenco> in care care este implicata echipa de fotbal (procent determinat dupa deducerea impozitului pe spectacol calculate conform codului fiscal)", dar "clauzele contractului de asociere, in vigoare la aceasta data, nu prevad conditionari referitoare la un prag al audientei /asistentei la evenimente".

FRF, singurul client al stadionului din Craiova. Se asteapta rugby, circ si dineuri

Situatia este una paradoxala pentru ca Primaria transmite ca pe noul stadion "se pot organiza: evenimente fotbalistice: meciuri ale echipei nationale, meciuri interne de Liga 1, Cupa Ligii (n.r. - competitie desfiintata in mai 2017) si Cupa Romaniei incepand cu faza saisprezecimilor, UEFA Champions League, UEFA Europa League; alte activitati sportive la nivelul sportului de performanta (meciuri de rugby la nivel de club cat si la nivel de echipe nationale); evenimente culturale (concerte, festivaluri s.a.); evenimente speciale, cu inchirierea, inclusiv a terenului de fotbal (expozitii, spectacole circ, mitinguri, alte concerte, festivaluri s.a.); evenimente restranse, care nu implica utilizarea gazonului si spatiilor din tribuna (caritate, dineuri s.a); utilizare spatii birouri si anexe pentru diverse activitati; conferinta de vanzari si training-uri (in sala conferinte); evenimente sezoniere (targuri sezoniere) inclusiv aprovizionare; filmari private cu caracter comercial, tur stadion, grupuri de minimum 10 persoane, utilizare spatii publicitare interioare stadionului (altele decat cele adiacente suprafetei de joc), utilizare spatii destinate activitatilor comerciale, utilizare loja".

Desi paleta posibilelor surse de incasari e larga, pana la aceasta data, exceptand evenimentele organizate de SC Club Sportiv U Craiova SA, pe arena au mai fost gazduite doar "meciurile de fotbal organizate de Federatia Romana de Fotbal si anume: partida amicala Romania - Suedia, desfasurata in 27 martie 2018, si partida Super Cupa Romaniei, din 14 iulie 2018”.

In ritmul actual de incasari, investitia se amortizeaza in 1.564 ani

Nici asteptarile decidentilor craioveni si ale Companiei Nationale de Investii (CNI), investitorul responsabil de proiectarea si executia obiectivului de interes national in "complexul sportiv ultramodern la nivel mondial", nu sunt prea mari, in conditiile in care "pentru a putea demonstra eficacitatea, eficienta si mai ales necesitatea finantarii proiectului, prezumtia costurilor, veniturilor si tuturor indicatorilor financiari s-a realizat pe o perioada de analiza de 30 de ani, din considerentul ca proiectul este unul complex si are un impact social considerabil". Dupa calculele noastre, cu media de profit actuala de 32.912,76 euro pe an, investitia de 51.488.692,62 euro in stadionul din Craiova va fi amortizata in 1.564,4 ani.

La intrebarea daca stadionul ar putea fi inchirat de reprezentanti ai cultelor nationale, dupa exemplul arenei "Dinamo", unde se tine anual o ceremonie musulmana cu mii de participanti, sau slujbe ortodoxe, cum au mai avut loc pe alte stadioane, ni s-a raspuns ca "prin dotarile existente (...), pentru complexul nostru au fost avute in vedere si alte destinatii sportive si non-sportive, necesare promovarii vechilor si noilor talente locale, ridicarii prestigiului municipiului si cresterii calitatii vietii locuitorilor din zona".

De ce nu a fost primita echipa lui Mititelu pe noul stadion



In aceasta chestiune, reprezentantii Primariei Craiova ne-au transmis ca "pentru a nu incalca dreptul fundamental de <egalitate in drepturi> al cetatenilor cererea privind utilizarea Complexului Sportiv - Stadion de Fotbal de catre Clubul Sportiv U Craiova 1948 SA (n.r. - FC U Craiova 1948 SA) a fost supusa atentiei comisiilor de specialitate ale Consiliului Sportiv al Municipiului Craiova si aprobarii prin Hotarare a Consiliului Local. A fost adoptata Hotararea de Consiliu Local nr. 263/04.06.2018 privind respingerea solicitarilor SC U Craiova 1948 SA (n.r. - FC U Craiova 1948 SA) si Ionascu Mircea (n.r. - in calitate de suporter al echipei), cu privire la utilizarea stadionului de fotbal, care, in urma efectuarii controlului de legalitate de catre Institutia Prefectului - judetul Dolj, a fost considerata legala".

La observatia ca echipa lui Adrian Mititelu se angajase sa plateasca in avans chiria, ni s-a raspuns ca "plata in avans nu reprezinta un argument definitoriu in analiza cererilor, in cadrul raportului, ci unul secundar in cazul obtinerii dreptului de folosinta a bunului, suma platita <in avans> nu este semnificativa in comparatie cu toate celelalte atributii complementare si/sau financiare, dar obligatorii care revin unui organizator de evenimente in cadrul obiectivului si asupra carora autoritatea locala nu poate avea control anticipat si nici ulterior evenimentului (exemplu: asigurarea bunului, paza obiectiv in timpul evenimentului; ulterior eveniment: taxa de spectacol, costuri remediere defectiuni etc.)". Practic, dincolo de limbajul administrativ, se intelege ca s-ar fi anticipat faptul ca clubul lui Adrian Mititelu nu ar fi dispus de fondurile sau de buna-credinta pentru angajarea unei firme competente de paza si pentru plata costurilor totale sau ca suporterii echipei ar fi putut distruge zone din arena si nu ar mai fi avut ulterior cum sa fie trasi la raspundere.