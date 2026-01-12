Din minutul 38, Andrei Rațiu a acuzat probleme în zona coapsei și a cerut să fie înlocuit. Inigo Perez l-a înlocuit cu Ivan Balliu, iar internaționalul român a părăsit terenul.

Spaniolii au anunțat verdictul medicilor în cazul accidentării lui Andrei Rațiu

La 24 de ore după meci, spaniolii au anunțat ce indică rezultatul investigațiilor medicale făcute de Andrei Rațiu. Conform AS.com, testele au confirmat că accidentarea suferită de internaționalul român nu este una gravă, însă va lipsi de pe teren cel puțin două săptămâni.

Spaniolii susțin că Rațiu va fi apt la timp pentru meciul cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid, care l-a înlocuit recent pe Xabi Alonso cu Alvaro Arbeloa, este una dintre adversarele favorite ale lui Rațiu. De fiecare dată când s-a duelat cu Los Blancos, fundașul lateral român a făcut un meci de zile mari și i-a impresionat pe spanioli. La fiecare duel direct, Rațiu l-a anihilat pe Vinicius și chiar l-a făcut pe Florentino Perez să se intereseze de el.

