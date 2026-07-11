Fost campion cu Chelsea, Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj după doar câteva luni. În februarie 2026, a semnat cu Al Wasl în Emiratele Arabe Unite, dar a plecat și de acolo la finalul sezonului.

Kurt Zouma, prezentat oficial! La începutul anului, a fost dat afară de CFR Cluj

Iar în această vară, Zouma și-a găsit în cele din urmă un angajament. El a semnat cu Palm City FC, o echipă din al doilea eșalon al Emiratelor Arabe Unite.

Mutarea a fost oficializată și pe canalele sociale ale clubului, dar și pe pagina oficială de Instagram a lui Kurt Zouma, de două ori câștigător UCL cu Chelsea.

”Clubul de fotbal Palm City este mândru să-l primească pe Kurt Zouma în familia Palm City.

Câștigător al Ligii Campionilor UEFA. Câștigător al Premier League. Unul dintre cei mai realizați fundași din Europa. Cea mai mare achiziție a noastră de până acum.

Kurt aduce leadership, experiență și o mentalitate de câștigător dezvoltate la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial. Prezența sa va întări echipa noastră atât pe teren, cât și în afara lui, pe măsură ce continuăm să ne urmărim ambițiile.

Împreună, îmbrățișăm provocarea care ne așteaptă cu un obiectiv clar: promovarea și concurarea pentru titlul din Prima Divizie a Emiratelor Arabe Unite.

Suntem încrezători că experiența, profesionalismul și mentalitatea de învingător ale lui Kurt vor juca un rol vital în atingerea obiectivelor noastre. Bun venit la Palm City, Kurt Zouma”, a scris Palm City pe rețele.

Zouma a câștigat de-a lungul carierei sale cu Chelsea cinci trofee (UCL, 2X Premier League, Supercupa UEFA și Cupa Ligii). În 2021, a câștigat Nations League cu Franța, iar în 2023, Conference League cu West Ham. În sezonul 2012/13 și-a trecut în cont și Cupa Franței cu Saint-Etienne.