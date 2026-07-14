Portarul elvețian Yann Sommer, 37 de ani, liber de contract după ce a părăsit Inter Milano la sfârșitul lunii iunie, a semnat un contract pe trei ani cu FC Bruges, a anunțat marți campioana Belgiei la fotbal, conform AFP.

Fostul internațional elvețian (94 de selecții), care s-a retras de la echipa națională după EURO 2024, a petrecut 10 ani la Borussia Moenchengladbach înainte de a se alătura echipei Bayern Munchen în ianuarie 2023 pentru a-l înlocui pe Manuel Neuer, grav accidentat.

În ultimele două sezoane, a jucat pentru Inter, câștigând două titluri în Serie A și ajungând în finala Ligii Campionilor (pierdută în fața lui PSG) în 2025.

La FC Bruges, care va evolua în Liga Campionilor, Sommer îi succede în poartă belgianului Simon Mignolet, care și-a încheiat cariera de jucător. AGERPRES