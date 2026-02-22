Sâmbătă seara, pe Arena Națională, giuleștenii s-au impus în fața rivalilor, însă partida a avut parte de un moment controversat în minutul 14. Alberto Soto a marcat pentru Dinamo, dar reușita a fost anulată la recomandarea arbitrajului video, asigurat de Sebastian Colțescu. Arbitrul de centru, Rareș Vidican, lăsase inițial jocul să continue la un duel între Andrei Mărginean și Daniel Paraschiv.

Intervenția salvatoare a tehnologiei

Fostul arbitru a explicat situația atipică, subliniind importanța sistemului video în corectarea erorilor evidente de pe teren.

„A fost un arbitraj bun, așa ca paranteză. Când analizezi din punct de vedere al unui om care știe despre ce este vorba în astfel de lucruri... au apărut protocoalele care stabilesc foarte clar când intervine VAR-ul, când nu intervine. Pare bizar că întorci o fază când tu, arbitru... Se produce o incorectitudine între cei doi jucători. Mărginean intră la Paraschiv. Arbitrul este foarte aproape de fază și face un semn prin care comunică faptul că el a controlat faza și faza este valabilă.

Doar că nu era valabilă, era fault. Gestul pe care l-a făcut, autoritar, a explicat tuturor că faza a continuat și o controlează. Din camera VAR este atenționat. Se duce și vede pe video că de fapt cei din camera VAR aveau dreptate. El, deși era aproape de fază și a controlat-o, nu a făcut-o bine. Decizia finală contează. A fost fault. Se bat cap în cap niște lucruri. Dacă faci semn că ești aproape de fază și faci semn că ai controlat faza nu mai trebuia să vină din VAR. Nu poți să reproșezi nimic celor de la VAR pentru că au avut dreptate. Important este că a fost fault”, a transmis Adrian Porumboiu la GSP.

Rapid avea un singur succes în ultimele patru etape în acest sezon, un egal şi două eşecuri. Dinamo era neînvinsă de şase etape, în care obţinuse patru victorii.