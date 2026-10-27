Dinamo a fost condusă cu 2-0 la Cluj de CFR, dar a reușit să revină și a salvat un punct în deplasarea din Ardeal, scor 2-2. ”Câinii” rămân pe primul loc după această etapă, dar avansul față de locul doi, ocupat de Universitatea Craiova, este de doar un punct.

Adrian Mutu, fostul mare internațional, urmărește atent lupta la titlu din Superliga României și e convins că Dinamo se va bate cu Universitatea Craiova și FCSB.

Adrian Mutu: ”Dinamo o să simtă presiunea de la Craiova și FCSB”

Fosta campioană a României a reintrat serios în calcule după ce Laurențiu Reghecampf a preluat echipa și a reușit trei victorii la rând în campionat. FCSB este acum pe loc de play-off și vine cu un moral bun după derby-ul cu Rapid, câștigat cu 4-1.

”O revenire importantă pentru Dinamo, că se menține acolo sus. Chiar dacă a luat un pic, e la trei de Rapid.

Campionatul nu s-a jucat, Dinamo e acolo pe primul loc, dar probabil va simți presiunea FCSB-ului și a Craiovei mai ales. O să fie o bătălie pentru play-off importantă”, a spus Mutu, pentru PRO TV.

În etapa următoare, Dinamo va juca pe teren propriu în compania celor de la UTA Arad, în timp ce CFR Cluj se va deplasa pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, o altă echipă aflată în zona play-off-ului din Superliga.

CFR Cluj - Dinamo 2-2. ”Câinii” rămân pe primul loc

Ardelenii au deschis scorul încă din minutul 26 prin șutul lui Andrei Cordea, iar CFR Cluj și-a păstrat avantajul până la pauză. Dinamo a început în forță partea secundă, dar tot gazdele au punctat prin Ignat, după o fază fixă, în minutul 61.

Dinamo a revenit în finalul meciului și a punctat de două ori în trei minute prin Cătălin Cîrjan și Dean Zandbergen, în minutele 78 și 81. Astfel, ”câinii” au plecat cu un singur punct din Gruia, suficient cât să rămână pe primul loc la finalul rundei.