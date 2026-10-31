Baschetbalistul de peste doi metri a venit la Chase Center deghizat în Michael Myers, celebrul personaj din seria de filme horror „Halloween”, și a avut asupra sa un cuțit de recuzită.

„Era singurul cosum pe mărimea mea”

Lendeborg a explicat după meci de ce a ales acest costum. Inițial, jucătorul și-ar fi dorit să se costumeze în Nick Cannon, din filmul „Love Don't Cost a Thing”, însă ținuta nu a ajuns la timp. Așa că a mers la un magazin specializat și a ales singurul costum disponibil pe mărimea sa.

„Nu aveam nicio idee ce voiam să fiu. Cred că am încercat să găsesc un costum cu Nick Cannon, din «Love Don't Cost a Thing», dar nu a ajuns la timp. Așa că am mers ieri la magazinul Spirit Halloween. Era singurul costum pe mărimea mea”, a povestit Lendeborg.

Pe teren, Golden State s-a impus cu 119-102 în fața formației din Los Angeles, într-un meci din faza grupelor NBA Cup. Lendeborg a încheiat partida cu șase puncte.