S-a vehiculat în ultima vreme că ar putea ajunge la FCSB, însă varianta nu s-a concretizat, iar roș-albaștrii au fost preluați de Laurențiu Reghecampf.

Adrian Mutu, gata să semneze

Totuși, ”Briliantul” este gata să revină în iarbă. Mutu se află pe lista Federației Române de Fotbal pentru preluarea reprezentativei under-21 a României, unde a mai antrenat în perioada 2020-2021. În condițiile în care contractul lui Costin Curelea nu va mai fi prelungit, Mutu este așteptat să revină la naționala under-21.

Întrebat despre posibilitatea de a începe un nou mandat la echipa națională de tineret, Adrian Mutu a recunoscut că nu ar spune ”nu” acestei provocări. De altfel, ”Briliantul” a subliniat că s-ar întoarce cu bucurie la naționala U-21, convins că poate face performanță alături de tinerii tricolori.

Totuși, Mutu a ținut să scoată în evidență faptul că lucrurile nu sunt bătute în cuie, iar oficialii Federației Române de Fotbal nu au luat încă o decizie finală.

”Sunt pregătit! Nu țin neapărat, în sensul că aștept calm, nu îmi fac iluzii. De pregătit, sunt pregătit, bineînțeles. Dacă nu vine, nu vine! Aștept și vedem ce se va întâmpla.

Așa cum am mai spus, m-aș întoarce la Under-21, pentru că a fost o experiență plăcută, condițiile sunt ca la naționala mare.. Cred că generația de Under 18, Under 19, chiar 17 pot forma un under 21 important pe care să îl ai câțiva ani. Potențial este, știu ce înseamnă echipa națională de tineret, așa că îmi face plăcere să lucrez cu jucători tineri de valoare.

De aici până la ce se va întâmpla, la ce decizie va lua FRF e drum lung”, a spus Adrian Mutu pentru PRO TV și Sport.ro.