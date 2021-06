Mutu este aproape de primul transfer la FCU Craiova! Un atacant olandez este in negocieri avansate cu clubul din Banie 

Impresarul jucatorului confirma negocierile cu clubul patronat de Adrian Mititelu.

Thomas Verheydt este in discutii cu FCU Craiova. Atacantul de 1.92 m este liber de contract dupa ce i-a expirat intelegerea cu Almere City, echipa din liga a doua olandeza. In sezonul precedent, varful de atac a reusit 20 de goluri si 6 pase decisive, in cele 37 de meciuri in care a fost utilizat.

Jucatorul olandez este impresariat de un roman, Andrei Balmos, care a declarat ca echipe din Liga 1 sunt interesate de serviciile fotbalistului, insa cea mai aproape in a-l achizitiona pe Verheydt este FCU Craiova, prezenta lui Adrian Mutu pe banca oltenilor contand in decizia atacantului.

"Suntem in discutii cu cateva echipe de top din tara. Nu ar refuza o oferta corecta nici din partea unui club nou-promovat, dar cu pretentii, cum este FCU Craiova. Mai ales daca tinem cont de faptul ca Adrian Mutu este antrenor acolo, o legenda pentru Romania. Ar cantari mult si brandul Craiova, o echipa legendara pentru Romania. Discutiile pe care le-am purtat au fost cu trei echipe de top din tara, care sunt interesate. Suntem dispusi sa discutam cu orice echipa din Romania. Discutam deja cu echipele. In urmatoarele zile vom afla destinatia jucatorului", a declarat Andrei Balmos pentru 3minute.

Ajuns la 29 de ani, atacantul olandez a jucat majoritatea carierei in liga secunda din Olanda. Daca ar ajunge la FCU Craiova, Thomas Verheydt ar fi la a doua experienta din afara tarii, dupa ce a jucat pentru Crawley Town, in Liga 4 din Anglia.