"Are sanse foarte mari sa ajunga un antrenor important!" Razvan Lucescu, cuvinte de lauda pentru Adrian Mutu

Adrian Mutu a fost confirmat ca fiind noul antrenor al celor de la FCU Craiova.

Unul dintre cei mai de succes antrenori romani din ultimii ani, Razvan Lucescu e de parere ca Adrian Mutu are tot ce ii trebuie pentru a performa in meseria pe care si-a ales-o. Tehnicianul lui PAOK spune ca experienta "briliantului" din cariera fotbalistica o sa fie cel mai important factor in gestionarea situatiilor pe care le va intalni.

"Sunt foarte curios sa il vad, pentru ca e prima lui experienta adevarata la o echipa de club. A mai avut cu Voluntari, cand s-au salvat in play-out. Mutu are o experienta fabuloasa. El numai din experienta pe care a avut-o poate sa motiveze, sa le povesteasca jucatorilor, sa ii incarce, sa creeze un grup.

Stie foarte bine ceea ce s-a intamplat cu cei mai importanti jucatori ai planetei. Important e sa stie foarte clar care este filosofia lui si pe aceasta filosofie sa construiasca ce e de construit pentru a pregati echipa. Are sanse foarte mari sa ajunga un antrenor important", a declarat Razvan Lucescu, pentru Telekomsport.