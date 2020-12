Mutu s-a dus la FRIPTURA DE AUR pentru a sarbatori calificarea la Euro! :)) Imaginea care RUPE NETUL: cum s-a pozat langa Salt Bae

Mutu si-a luat cateva zile de vacanta dupa calificarea Romaniei la Europeanul de tineret.

'Briliantul' a plecat in Dubai. In aceasta seara a luat cina intr-unul dintre restaurantele de lux ale lui Salt Bae, celebrul bucatar turc devenit celebru pentru tehnica sa de gatit. Steakhouse-urile sale sunt unele dintre cele mai populare destinatii in vacantele fotbalistilor.

Salt Bae are o poveste de viata incredibila. Intre 2007 si 2010 a fost in Argentina si Statele Unite si a muncit gratis pentru a invata secretul prajirii carnii. In 2010 si-a dechis primul restaurant, iar din 2014 are unul si in Dubai. In prezent, brandul 'Nusr-Et', marca lui Salt Bae, e prezenta si la New York.