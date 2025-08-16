Hakim Abdallah a deschis scorul pentru UTA în minutul 33, iar francezul Mamoudou Karamoko a egalat pentru dinamoviști în minutul 59.

Adrian Mihalcea a vrut să facă o „mega-combinație“ cu Dinamo

Antrenorul UTA-ei, Adrian Mihalcea, a vorbit despre performanța echipei și despre Abdallah, atacantul pe care și-l dorea încă din perioada în care pregătea Unirea Slobozia.

„Pe Abdallah am vrut să-l iau într-o mega-combinație astă-iarnă la Slobozia, dar nu s-a mai realizat, nici nu aveam bani atunci. Mi l-am dorit încă de la început. Are calități fantastice și poate juca pe mai multe posturi. Este un jucător profesionist”, a declarat Mihalcea la finalul partidei.

Tehnicianul a evitat să comenteze despre problemele financiare ale clubului, aflat în pragul intrării în concordat preventiv.

„Nu știu ce înseamnă concordat, nu mă interesează, eu sunt doar antrenor. Noi suntem cu banii la zi acum și mă depășesc lucrurile administrative. Eu voi antrena echipa la fel în orice condiții”, a adăugat Mihalcea.

Cu acest rezultat, UTA urcă pe locul 2 în Superligă, cu 12 puncte, în timp ce Dinamo rămâne pe locul 6, cu 9 puncte.

