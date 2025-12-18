Cicâldău a răbufnit după AEK Atena - Craiova 3-2. "Nu vreau să spun prostii!"

Cic&acirc;ldău a răbufnit după AEK Atena - Craiova 3-2. Nu vreau să spun prostii! Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova a pierdut joi seara, în deplasare, scor 2-3, cu formaţia greacă AEK Atena, în etapa a şasea din Conference League. Craiova a condus cu 2-0, dar a sfârşit eliminată din cupele europene.

TAGS:
AEK AtenaConference League"U" Craiovacicaldau
Din articol

Craiovenii au terminat Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, fiind eliminați din cupele europene. Centralul a prelungit inexplicabil partida cu 15 minute, iar pe final de meci Craiova a picat și fizic, și mental.

Cicâldău a răbufnit după AEK Atena - Craiova 3-2. "Nu vreau să spun prostii!"

"Golul al doilea a fost degeaba, nu-mi vine să cred, sunt foarte nervos nu vreau să spun prostii. Meritam să trecem mai departe. În eara asta trebuie să ne liniștim cum putem, să dormim cât putem și să o luăm de la capăt. 

Nu știu dacă e posibil să prelungească meciul încă patru minute, nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva. Ne așteptam să vină peste noi, din păcate asta a fost seara, una neagră. 

Am muncit degeaba în seara asta... Ne-am dat toți sufletul, să pierzi calificarea în această manieră!? Am avut și ghinion, toate echipele cu șapte puncte, noi penultima. 

Când ai 2-0 în deplasare, nu mai ai scuze. Toată campania n-am avut frică, cred că am arătat bine", a declarat Alex Cicâldău, la televiziunea Digisport.

Golul lui Jovic (min. 90+14) a făcut ca Universitatea să încheie pe locul 25 şi să piardă calificarea la golaveraj, ştergând cu buretele o prestaţie de excepţie în cea mai mare parte a timpului. Universitatea nu a avut şansă nici cu jocul rezultatelor, KupS Kuopio şi Zrinjski Mostar obţinând remizele care le-au adus biletele pentru faza următoare.

Universitatea a avut, totuşi, o evoluţie onorabilă în acest sezon al competiţiei, o premieră pentru club, încheiat cu două victorii, un egal şi trei eşecuri: 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare), 1-0 cu Mainz (acasă), 1-2 cu Sparta Praga (acasă), 2-3 cu AEK Atena (deplasare).

AEK ATENA: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Pilios (Penrice 77) – Pineda, R. Marin (Grujic 90+1), Mantalos (Eliasson 64), Pereyra (Kutesa 64) – Koita – Jovic. ANTRENOR: Marko Nikolic

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Samuel Teles (N. Stevanovic 90+6), Mekvabishvili (Mogoş 90+6), Cicâldău (Houri 80), Bancu – Etim (Carlos Mora 66), Al Hamlawi, Baiaram (Al. Creţu 80). ANTRENOR: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: Vida 5, Kutesa 83, Rota 90+12 / Baiaram 72, Samuel Teles 83, Al. Creţu 90+2, Isenko 90+4, Bancu 90+11

Arbitri: Giorgi Kruashvili - Levan Varamishvili, Giorgi Elikashvili (toţi din Georgia)

Arbitri VAR: Soren Storks (Germania) - leko Aptsiauri (Georgia)


Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România, pentru deținere de droguri
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de &icirc;nchisoare &icirc;n Rom&acirc;nia, pentru deținere de droguri
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția grecilor după ce Universitatea Craiova a ratat &rdquo;la mustață&rdquo; calificarea &icirc;n primăvara europeană: &rdquo;Inimaginabil!&rdquo;
Reacția grecilor după ce Universitatea Craiova a ratat ”la mustață” calificarea în primăvara europeană: ”Inimaginabil!”
Nota primită de Răzvan Marin după ce AEK a răpus-o uluitor &icirc;n prelungiri pe Universitatea Craiova
Nota primită de Răzvan Marin după ce AEK a răpus-o uluitor în prelungiri pe Universitatea Craiova
ULTIMELE STIRI
&rdquo;Azi au &icirc;ntrecut măsura!&rdquo; Gică Craioveanu a răbufnit &icirc;n direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova
”Azi au întrecut măsura!” Gică Craioveanu a răbufnit în direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova
Legenda Craiovei a explodat după eșecul cu AEK Atena: Asemenea greșeli? Ne-am făcut-o cu m&acirc;na noastră!
Legenda Craiovei a explodat după eșecul cu AEK Atena: "Asemenea greșeli? Ne-am făcut-o cu mâna noastră!"
Răzvan Marin a ținut să &icirc;i transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena
Răzvan Marin a ținut să îi transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena
Filipe Coelho acuză după &rdquo;thriller-ul&rdquo; trăit de Universitatea Craiova cu AEK: &rdquo;Nu este corect!&rdquo;
Filipe Coelho acuză după ”thriller-ul” trăit de Universitatea Craiova cu AEK: ”Nu este corect!”
Ștefan Baiaram, devastat după meciul de coșmar de la Atena: &rdquo;Cea mai neagră seară de c&acirc;nd m-am apucat de fotbal&rdquo;
Ștefan Baiaram, devastat după meciul de coșmar de la Atena: ”Cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Siyabonga Ngezana, gata de transferul carierei! &Icirc;n ce campionat de top poate ajunge fundașul FCSB

Siyabonga Ngezana, gata de transferul carierei! În ce campionat de top poate ajunge fundașul FCSB

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League &icirc;n minutul 90+15... două goluri &icirc;n prelungiri le-au pus capac oltenilor

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League în minutul 90+15... două goluri în prelungiri le-au pus capac oltenilor

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a Rom&acirc;niei!

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a României!

Barcelona s-a convins! Catalanii i-au pus contractul pe masă

Barcelona s-a convins! Catalanii i-au pus contractul pe masă

Tragic! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani, după ce a fost &icirc;mpușcat

Tragic! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani, după ce a fost împușcat

Andrei Rațiu a făcut topul celor mai tari adversari: &rdquo;El e electrizant! Vini e pe doi&rdquo;

Andrei Rațiu a făcut topul celor mai tari adversari: ”El e electrizant! Vini e pe doi”



Recomandarile redactiei
&rdquo;Azi au &icirc;ntrecut măsura!&rdquo; Gică Craioveanu a răbufnit &icirc;n direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova
”Azi au întrecut măsura!” Gică Craioveanu a răbufnit în direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova
Legenda Craiovei a explodat după eșecul cu AEK Atena: Asemenea greșeli? Ne-am făcut-o cu m&acirc;na noastră!
Legenda Craiovei a explodat după eșecul cu AEK Atena: "Asemenea greșeli? Ne-am făcut-o cu mâna noastră!"
Filipe Coelho acuză după &rdquo;thriller-ul&rdquo; trăit de Universitatea Craiova cu AEK: &rdquo;Nu este corect!&rdquo;
Filipe Coelho acuză după ”thriller-ul” trăit de Universitatea Craiova cu AEK: ”Nu este corect!”
Răzvan Marin a ținut să &icirc;i transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena
Răzvan Marin a ținut să îi transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena
Ștefan Baiaram, devastat după meciul de coșmar de la Atena: &rdquo;Cea mai neagră seară de c&acirc;nd m-am apucat de fotbal&rdquo;
Ștefan Baiaram, devastat după meciul de coșmar de la Atena: ”Cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal”
Alte subiecte de interes
Campionul mondial cu Franța a fost prezentat la noua echipă!
Campionul mondial cu Franța a fost prezentat la noua echipă!
Erik Lamela, pas uriaș &icirc;n spate! Unde a ajuns să joace la 32 de ani
Erik Lamela, pas uriaș în spate! Unde a ajuns să joace la 32 de ani
Pafos le oferă fanilor un &rdquo;pachet de vacanță exclusivist&rdquo; pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj &icirc;n grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Inca un stadion legendar din Romania se demoleaza! Aici pierdea Steaua cu 10-0! Ce se construieste in locul lui
Inca un stadion legendar din Romania se demoleaza! Aici pierdea Steaua cu 10-0! Ce se construieste in locul lui
Mihai Stoica, cerere catre Barsan! Oficialul FCSB solicita EXPLICATII pe Facebook: &ldquo;Nu i-a intins sortul mai mult de un metru&rdquo;
Mihai Stoica, cerere catre Barsan! Oficialul FCSB solicita EXPLICATII pe Facebook: “Nu i-a intins sortul mai mult de un metru”
CITESTE SI
Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la Bac, răsplătiți de Guvern. C&acirc;ți bani vor primi

stirileprotv Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la Bac, răsplătiți de Guvern. Câți bani vor primi

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% &icirc;n 2026

stirileprotv Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026

Cu c&acirc;t va crește salariul minim &icirc;n 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

stirileprotv Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!