Craiovenii au terminat Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, fiind eliminați din cupele europene. Centralul a prelungit inexplicabil partida cu 15 minute, iar pe final de meci Craiova a picat și fizic, și mental.

Cicâldău a răbufnit după AEK Atena - Craiova 3-2. "Nu vreau să spun prostii!"

"Golul al doilea a fost degeaba, nu-mi vine să cred, sunt foarte nervos nu vreau să spun prostii. Meritam să trecem mai departe. În eara asta trebuie să ne liniștim cum putem, să dormim cât putem și să o luăm de la capăt.



Nu știu dacă e posibil să prelungească meciul încă patru minute, nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva. Ne așteptam să vină peste noi, din păcate asta a fost seara, una neagră.



Am muncit degeaba în seara asta... Ne-am dat toți sufletul, să pierzi calificarea în această manieră!? Am avut și ghinion, toate echipele cu șapte puncte, noi penultima.



Când ai 2-0 în deplasare, nu mai ai scuze. Toată campania n-am avut frică, cred că am arătat bine", a declarat Alex Cicâldău, la televiziunea Digisport.

Golul lui Jovic (min. 90+14) a făcut ca Universitatea să încheie pe locul 25 şi să piardă calificarea la golaveraj, ştergând cu buretele o prestaţie de excepţie în cea mai mare parte a timpului. Universitatea nu a avut şansă nici cu jocul rezultatelor, KupS Kuopio şi Zrinjski Mostar obţinând remizele care le-au adus biletele pentru faza următoare.



Universitatea a avut, totuşi, o evoluţie onorabilă în acest sezon al competiţiei, o premieră pentru club, încheiat cu două victorii, un egal şi trei eşecuri: 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare), 1-0 cu Mainz (acasă), 1-2 cu Sparta Praga (acasă), 2-3 cu AEK Atena (deplasare).