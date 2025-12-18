Universitatea Craiova, locul 25 în Conference League: OUT din cupele europene



Craiova a condus cu 2-0 din minutul 59, după golurile lui Baiaram și Cicâldău, însă AEK Atena a revenit în ultima jumătate de oră. Vida a redus din handicap, iar grecii au lovit de alte două ori în prelungiri: Kutesa, în minutul 90+8, și Jovic, în minutul 90+15, din penalty!



Deși pe toată durata meciului a fost în primele 24 în ierarhia în timp real, Universitatea Craiova a căzut pe locul 25, primul de sub linie, după ultimul fluier! Oltenii sunt OUT din cupele europene.



Universitatea Craiova a încheiat cu 7 puncte, la fel ca Shkendija, KuPS, Zrinjski și Sigma Olomuc, toate calificate, însă toate cu un golaveraj superior.



Sigma Olomuc, locul 24, a încheiat tot cu 7 puncte și tot cu golaveraj -2, însă a marcat mai multe goluri decât Craiova: 7, față de 6.

