Universitatea Craiova a ratat absolut dramatic calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League după ce a pierdut contra lui AEK Atena, scor 2-3, în ultima rundă din faza principală.

Universitatea Craiova, locul 25 în Conference League: OUT din cupele europene

Craiova a condus cu 2-0 din minutul 59, după golurile lui Baiaram și Cicâldău, însă AEK Atena a revenit în ultima jumătate de oră. Vida a redus din handicap, iar grecii au lovit de alte două ori în prelungiri: Kutesa, în minutul 90+8, și Jovic, în minutul 90+15, din penalty!

Deși pe toată durata meciului a fost în primele 24 în ierarhia în timp real, Universitatea Craiova a căzut pe locul 25, primul de sub linie, după ultimul fluier! Oltenii sunt OUT din cupele europene.

Universitatea Craiova a încheiat cu 7 puncte, la fel ca Shkendija, KuPS, Zrinjski și Sigma Olomuc, toate calificate, însă toate cu un golaveraj superior. 

Sigma Olomuc, locul 24, a încheiat tot cu 7 puncte și tot cu golaveraj -2, însă a marcat mai multe goluri decât Craiova: 7, față de 6.

Rezultatele Universității Craiova în grupa din Conference League

  • Etapa 1: Rakow - Universitatea Craiova 2-0 (Pienko 47' / Repoka 80')
  • Etapa 2: Universitatea Craiova - FC Noah 1-1 (Etim 38' / Mulahusejnovic 73')
  • Etapa 3: Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1 (Romanchuk (37')
  • Etapa 4: Universitatea Craiova - Mainz 1-0 (Al Hamlawi 67')
  • Etapa 5: Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2 (Nsimba 79' / Rrahmani 50', Rynes 89')
  • Etapa 6: AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 (Vida 65' / Kutesa 90+8', Jovic 90+15' / Baiaram 30', Cicâldău 59')
