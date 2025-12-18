Oltenii au condus cu 2-1 până în minutul 90+8, dar grecii au reușit să mai marcheze de două ori până în minutul 90+15, mai întâi prin Kutesa, iar mai apoi prin Luka Jovic.

Grecii au reacționat după ce AEK Atena a învins-o pe Universitatea Craiova și s-a calificat în optimile Conference League

Grecii au reacționat la scurt timp după ce Universitatea Craiova a ratat la limită calificarea în primăvara europeană. Golul lui Luka Jovic a venit ca urmare a unui penalty acordat de centralul Giorgi Kruashvili pentru un fault.

”Cu o revenire epică, Uniunea s-a calificat în optimile Conference League”, au titrat grecii de la Agones.gr.

Jurnaliștii au descris revenirea celor de la AEK Atena drept ”inimaginabilă”

”Lucruri inimaginabile s-au petrecut în repriza a doua și AEK a ajuns în optimi”, au scris grecii care au continuat mai apoi:

”În cele din urmă, soluția pentru AEK a venit în minutul 90+8, prin Kutesa, care, cu o lovitură de cap spectaculoasă după centrarea lui Eliasson, a adus egalarea, și a declanșat o sărbătoare nebună în Nea Filadelfia.

De fapt, AEK a reușit să ducă la capăt o revenire de neimaginat în minutele rămase, Vida obținând un penalty de la Houri, iar calmul Luka Jovic a trimis mingea în plasă pentru incredibilul 3–2, care a calificat echipa lui Nikolic în optimile Conference League”.

