Sosit gratis la Genoa, după ce contractul de la Damac i s-a încheiat, Stanciu a fost titularizat de Patrick Vieira în meciul cu Vicenza. Căpitanul naționalei României a înscris pentru 3-0 în minutul 54, când a prins un șut spectaculos din voleu, sub transversală.

Ce a scris Gazzetta dello Sport după ce Nicolae Stanciu a înscris la debut pentru Genoa



Stanciu, care a fost urmărit din tribună de Dan Șucu și Mircea Lucescu, a jucat 80 de minute, iar la final a fost elogiat de Gazzetta dello Sport.



"Patrick Vieira și-a dorit să ridice nivelul în comparație cu sezonul trecut, iar antrenorul de la Genoa a cerut un mijlocaș ofensiv la startul acestei ferestre de mercato. După 3-0 cu Vicenza, se pare că dorința sa a fost îndeplinită.



Împotriva unei puternice echipe a celor de la Vicenza, formația rossoblu și-a demonstrat calitatea remarcabilă de la mijloc în sus. Stanciu, care a fost urmărit din tribune de președintele Șucu și de selecționerul Mircea Lucescu, s-a dovedit a fi un pericol la fazele fixe și la șuturile de la distanță", a scris ziarul italian.



Genoa s-a calificat în 16-mile Cupei Italiei, fază în care va înfrunta Empoli, spre finalul lunii septembrie.



Pentru echipa lui Nicolae Stanciu urmează debutul în noul sezon din Serie A, sâmbătă, 23 august, de la ora 19:30, contra lui Lecce, pe teren propriu.

VIDEO Golul lui Nicolae Stanciu din Genoa - Vicenza 3-0

