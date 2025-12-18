Panduru, înmărmurit după eliminarea incredibilă a Craiovei: "Îmi pare rău pentru toată lumea"

Panduru, înmărmurit după eliminarea incredibilă a Craiovei

Craiova a condus cu 2-0 la Atena, contra lui AEK, însă grecii au revenit incredibil în ultima jumătate de oră și s-au impus cu 3-2. Ultimele două goluri au fost marcate în minutul 90+8 și 90+15.

Fostul internațional Basarab Panduru s-a arătat foarte dezamăgit de modul în care Universitatea Craiova a ratat calificarea, în condițiile în care totul părea să se îndrepte către o calificare fără mari emoții.

"Nimic nu te făcea să crezi că se ajunge în situația asta, mai ales pe final. Dar uite că se întâmplă și îmi pare rău pentru toată lumea - pentru Coelho, pentru jucători. Chiar au alergat, au muncit, au practicat un fotbal frumos, au marcat goluri, au făcut faze excelente și te trezești în afară", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Universitatea Craiova, locul 25 în Conference League: OUT din cupele europene



Craiova a condus cu 2-0 din minutul 59, după golurile lui Baiaram și Cicâldău, însă AEK Atena a revenit în ultima jumătate de oră. Vida a redus din handicap, iar grecii au lovit de alte două ori în prelungiri: Kutesa, în minutul 90+8, și Jovic, în minutul 90+15, din penalty!



Deși pe toată durata meciului a fost în primele 24 în ierarhia în timp real, Universitatea Craiova a căzut pe locul 25, primul de sub linie, după ultimul fluier! Oltenii sunt OUT din cupele europene.



Universitatea Craiova a încheiat cu 7 puncte, la fel ca Shkendija, KuPS, Zrinjski și Sigma Olomuc, toate calificate, însă toate cu un golaveraj superior.



Sigma Olomuc, locul 24, a încheiat tot cu 7 puncte și tot cu golaveraj -2, însă a marcat mai multe goluri decât Craiova: 7, față de 6.

