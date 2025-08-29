VIDEO „Dacă te lovesc, să știi de ce” Tsitsipas, cum nu a mai fost văzut până acum pe teren. Grecul încheie un an groaznic în tenis

Final dezamăgitor pentru Stefanos Tsitsipas, în Grand Slam-urile acestui an.

Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 28 ATP) și-a pierdut cumpătul, în ultimul meci jucat în turneele de mare șlem în 2025.

Tenismenul grec a fost eliminat în turul secund al Openului American de germanul Daniel Altmaier (56 ATP), scor 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, la capătul unui meci de patru ore și douăzeci și cinci de minute.

Stefanos Tsitsipas, comportament agresiv după o eliminare dureroasă la US Open 2025

Reacționând la cald, imediat după încheierea jocului, Tstisipas i-a reproșat oponentului său o servă lovită din mână. Deși regulamentară, aceasta este considerată de anumiți tenismeni o tactică nesportivă.

„Data viitoare, să nu te mire când te lovesc, bine?”, i-a transmis Tsitsipas lui Altmaier.

„Doar spun că, dacă servești din mână... dacă servești din mână,” a continuat jucătorul din Grecia, pe când germanul a întors privirea și și-a continuat drumul spre scaunul arbitrului.

Aventura lui Tsitsipas în 2025 se încheie cu un palmares mult sub așteptări

Parcursul grecului Stefanos Tsitsipas în cele patru turnee de mare șlem derulate în acest an a dezamăgit pe toată lumea.

Fost finalist la Roland Garros - în 2021 - și la Australian Open - în 2023 -, Tsitsipas a fost eliminat în rundele inaugurale ale competițiilor din Melbourne și Wimbledon, iar la Paris, respectiv New York, a părăsit întrecerile după turul secund.

Bilanțul lui Tsitsipas în turneele de mare șlem din 2025

  • Australian Open - tur 1
  • Roland Garros - tur 2
  • Wimbledon - tur 1
  • US Open - tur 2

Palmaresul lui Stefanos Tsitsipas în circuitul ATP, în 2025, arată acum 21 de victorii și 19 înfrângeri.

