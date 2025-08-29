Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 28 ATP) și-a pierdut cumpătul, în ultimul meci jucat în turneele de mare șlem în 2025.

Tenismenul grec a fost eliminat în turul secund al Openului American de germanul Daniel Altmaier (56 ATP), scor 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, la capătul unui meci de patru ore și douăzeci și cinci de minute.

Stefanos Tsitsipas, comportament agresiv după o eliminare dureroasă la US Open 2025

Reacționând la cald, imediat după încheierea jocului, Tstisipas i-a reproșat oponentului său o servă lovită din mână. Deși regulamentară, aceasta este considerată de anumiți tenismeni o tactică nesportivă.

„Data viitoare, să nu te mire când te lovesc, bine?”, i-a transmis Tsitsipas lui Altmaier.

„Doar spun că, dacă servești din mână... dacă servești din mână,” a continuat jucătorul din Grecia, pe când germanul a întors privirea și și-a continuat drumul spre scaunul arbitrului.

