ADIO GHENCEA | Cum arata legendarul stadion al Stelei inainte de DEMOLARE! Incep lucrarile. FOTO&VIDEO

Stadionul Steaua va fi demolat in urmatoarea perioada.

Steaua va avea stadion nou din 2020, cand Romania organizeaza meciuri la EURO - editie aniversara.



Noua arena va avea o capacitate de 30.500 locuri si va indeplini criteriile impuse de UEFA pentru derularea de competitii sportive pentru nivelul de clasificare UEFA 4.

Astfel, arena va beneficia de un teren de fotbal, cu o lungime de 122 m si o latime de 68 m, prevazut cu gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare si drenaj, spatii pentru echipe si oficiali (vestiare pentru sportivi si arbitri, sali de incalzire indoor, spatiu de recuperare si sala de forta, punct de prim ajutor etc.), spatii pentru mass-media (boxa, sala de conferinte, zona de flash interviu etc.), 300 de locuri dedicate persoanelor cu dizabilitati, spatii de cazare pentru sportivi (24 de camere), un muzeu al clubului sportiv, spatii administrative si spatii dedicate publicului (magazine, zona food).

In plus, noua arena va putea gazdui si competitii sportive de rugby.

Stelistii si-au luat adio de la actualul stadion, casa pentru performante de legenda din 1974 si pana acum. In ultimii ani, stadionul nu a mai fost folosit in urma scandalului dintre Armata si Becali ce a dus la separarea FCSB si mutarea pe National Arena si in baza de la Berceni.

Acum, stadionul Steaua intra intr-o noua era, dupa ce a ajuns aproape de paragina.

Noul stadion Steaua va avea forma unei cetati de tip vaubam, cum este cea de la Alba Iulia.