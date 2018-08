CSA Steaua, desfiintata de Burleanu: "Nu este regulamentar!" Mesaj dupa ce a REFUZAT cererea de promovare in Liga 3!

FRF a respins cererea CSA Steaua de promovare in Liga 3 din oficiu.

Razvan Burleanu a declarat intr-o conferinta de presa ca nu exista temei regulamentar prin care CSA Steaua, care a ratat promovarea in plan sportiv, sa primeasca un loc direct in Liga a III-a.

El a mentionat ca solicitarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua nu a fost nici macar supusa aprobarii Comitetului Executiv al FRF.

"CSA Steaua a solicitat Comitetului Executiv al FRF un loc direct in Liga a III-a. In urma analizei Departamentului Juridic s-a considerat ca nu exista un temei regulamentar prin care acest aspect sa fie supus aprobarii Comitetului Executiv. Prin urmare azi nu a existat niciun vot pe aceasta cerere. Daca parcurgem regulamentul vedem ca nu exista niciun temei pe care sa se bazeze aceasta solicitare. Referitor la Liga a III-a, perioada de inscrieri s-a incheiat, au fost cinci locuri disponibile care, conform regulamentului, au fost ocupate de echipele care au retrogradat la finele sezonului trecut. Acestea sunt Sportul Chiscani, Viitorul Domnesti, CSM Pascani, Unirea Dej si Delta Dobrogea Tulcea", a explicat presedintele FRF.

Burleanu a precizat ca va discuta in zilele urmatoare cu presedintele LPF, Gino Iorgulescu, despre posibilitatea maririi numarului de echipe din Liga I. "Pentru acest sezon campionatul Ligii I va ramane cu acelasi numar de echipe (n.r.- 14) pentru ca deja a inceput aceasta editie. Nu s-a discutat azi in Comitetul Executiv despre formatul competitional la Liga I. Acest lucru se va discuta in prima sedinta a Comisiei de fotbal profesionist. Eu voi avea in zilele urmatoare si cateva intalniri cu presedintele LPF privind acest subiect, dar si altele", a afirmat Burleanu.