Adio, dar stati asa! :) Decizie de ultima ora a lui Piti cand toata lumea se astepta sa plece!

In ciuda tensiunilor cu sefii, Piturca vrea sa continue la Craiova.

Conform Fanatik, fostul selectioner va ramane antrenor la Universitatea si in partea a doua a sezonului pentru a forta un titlu istoric in Banie. Piturca e sustinut puternic de suporteri, care nici nu vor sa auda de variantele Contra sau Mutu, vehiculate intens in ultimele zile pe Oblemenco. Rotaru va baga mana in buzunar pentru transferuri care sa-i completeze echipa lui Piturca.

"Speram ca cele aparute in presa sunt simple fabulatii, antrenorul Stiintei este si trebuie sa ramana Victor Piturca. Singurul care a mentionat titlul in ultimii ani. Orice alta varianta este o confirmare a faptului ca acest club nu isi doreste performanta", e mesajul postat pe pagina de Facebook a Peluzei Nord din Craiova.