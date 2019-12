BREAKING NEWS | Victor Piturca are doua oferte PE MASA si o poate parasi pe Craiova! Ar putea ajunge selectioner

Victor Piturca ar putea sa o paraseasca pe Universitatea Craiova la doar 5 luni dupa ce a preluat-o.

Nemultumit de faptul ca patronul oltenilor, Mihai Rotaru, nu doreste sa ii indeplineasca cerintele, Victor Piturca se gandeste serios sa plece de la echipa. Antrenorul Craiovei i-ar fi pus conditie patronului sa aloce un buget mai mare pentru achizitii, insa acesta l-ar fi refuzat, moment in care a amenintat ca va pleca de la echipa.

Victor Piturca are in acest moment doua oferte pe masa. Astfel, ar putea deveni selectionerul nationalei Omanului sau sa mearga in Egipt, la FC Pyramids, echipa care a incheiat sezonul trecut pe locul 3 in liga egipteana, la 10 puncte de liderul, Al Ahly.