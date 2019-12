"Daca pleaca Piti, plec si eu!" CUTREMUR din ce in ce mai mare la Craiova! Un alt om pleaca de la club dupa Victor Piturca! Detalii de ULTIMA ORA despre situatia din Banie

In cazul in care Victor Piturca va pleca, un alt om din staff va prasi formatia din Banie.

Universitatea Craiova a pierdut ultimul meci din acest sezon inainte de pauza competitionala, scor 2-0, pe Arena Nationala, in fata celor de la FCSB. La finalul meciului, Piturca a spus ca va sta de vorba cu patronul echipei, Mihai Rotaru, pentru a pune la punct anumite lucruri legate de club. Potrivit Gsp, Piturca i-ar fi transmis lui Rotaru ca are nevoie de un buget consistent pentru achiztii, intrucat vrea sa aduca 3-4 jucatori cu nume. Acesta s-a lovit insa de refuzul lui Rotaru, si vrea sa plece de la Craiova.

Rotaru a fost deranjat de aceasta afirmatie lui Piturca si i-a spus ca in acest caz nu se mai pune problema sa continue pe banca oltenilor. Secundul lui Victor Piturca pe banca oltenilor, Adrian Neaga, a declarat ca in cazul in care Victor Piturca, va pleca si aceasta.

"Noi am pierdut cu cele trei echipe din fata noastra, deci cred ca a meritat. Ne este la indemana sa castigam un trofeu, conditiile de la Craiova sunt conditii foarte bune, cred ca se vor face transferuri, pentru ca avem nevoie de transferuri pentru a ne bate cu cei din fata noastra. Daca pleaca nea Victor Piturca, plec odata cu dansul! Nici nu se pune problema!", a declarat Adrian Neaga, la digi.