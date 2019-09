"Acum coada nu mai e asa mare!" Un jucator legendar al Stelei pune tunurile pe Becali si transmite un mesaj clar: "Este alegerea lui!" Ce spune despre lupta la titlu

Un fost jucator al Stelei a vorbit despre situatia de la FCSB.

Marius Lacatus a vorbit despre situatia de la FCSB si despre modul in care Becali gestioneaza situatia antrenorilor. Legenda Stelei este de parere ca situatia in care se afla aum ros-albastri se datoreaza mai multor factori, nu doar a faptului ca Becali intervine la echipa.

"Este alegerea patronului, el face ceea ce crede de cuviinta si isi numeste antrenorii in functiile de performantele pe care le au sau in functie de ceea ce isi doreste el. Pana acum spunea ca e coada cu cei isi doresc sa vina la FCSB. Acum nu mai e coada chiar atat de mare. Nu stiu daca antrenorii cu experienta care doresc sa se impuna la echipa vor mai ajunge in situatia in care sa antreneze FCSB", a spus Marius Lacatus la Digi.

Lacatus: "FCSB se va bate cu Craiova si CFR Cluj



Marius Lacatus a vorbit si despre lupta la titlu si este de parere ca formatia antrenata de Bogdan Vintila se va duela cu CFR Cluj si U Craiova in lupta pentru titlu.

"Pe undeva, poate nu-ti vine sa crezi la investitiile care au fost facute, lotul pe care il are FCSB-ul in acest moment de fata, este greu de crezut ca poate fi in situatia in care sa fie pe ultimul loc. Se datoreaza mai multi factori. Ma refer si la accidentarile din lot. Poate au pus prea multa presiune pe Europa League si calificarea in grupe. Aceste rotatii nu au dat roade. Am observat jucand anumiti jucatori pe alte posturi".

Le va fi greu pentru ca acum nu depind numai de ei. Am vazut si jocurile celorlalte echipe care sunt angrenate in lupta pentru play-off. Sunt echipe cu care FCSB-ul a pierdut. Nu se lupta doar cu o echipa, doua sau trei, ci cred ca sunt 7-8 echipe care tintesc acest lucru. Daca vor reusi sa obtina maximul de puncte in urmatoarele meciuri, lucrurile se pot schimba. Cu Craiova si CFR Cluj daca vor castiga 6 puncte, va deveni o echipa serioasa, chiar in lupta pentru titlu", a mai adaugat fostul mare jucator al Stelei.