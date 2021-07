EXCLUSIV | "Nu pot sa dau inapoi, am semnat contractul!" Iuliu Muresan a vorbit despre planurile sale la Dinamo! Ce se intampla cu fotbalistii

Iuliu Muresan a ajuns la Dinamo si spera sa salveze clubul de la faliment.

Iuliu Muresan este noul oficial al lui Dinamo si a vorbit despre motivele pentru care s-a reintors in Liga 1.

"Decizia de a reveni in Liga 1 si in fotbal a fost cea mai usoara. Oricand eram dispus teoretic sa vin la un club de Liga 1. Cu Dinamo este o poveste mai complicata putin, m-au convins niste membri DDB care m-au sunat si m-am si mirat. A fost pentru mine o surpriza.

Proiectul lor este foarte frumos, m-a impresionat si pe mine, e un proiect unic in fotbalul romanesc. Acum am aflat tot felul de lucruri, in ultimele zile de cand am inceput sa discut, nu m-a speriat, ca daca ma speria nu eram aici. Sunt intr-adevar foarte multe probleme, in fiecare zi vin probleme peste probleme. Nu mai pot sa dau inapoi ca am semnat contractul", a declarat Muresan pentru www.sport.ro si PRO TV.

Cat despre intalnirea cu jucatorii si planurile de viitor pe care le are la club, Iuliu Muresan a spus ca a luat legatura cu fotbalistii.

"Le-am facut o supriza asa mica, pentru ca i-am anuntat initial ca maine o sa merg si m-am dus azi. A fost foarte bine, s-au mirat toti, s-au bucurat cei mai multi dintre ei. I-am vazut, i-am simtit. Era si Dusan Uhrin acolo, de altfel aseara am povestit pana tarziu in noapte vreo doua ore, despre echipa, despre probleme. Jucatorii sunt un grup unit, inca, au potential foarte mare, jucatorii tin la clubul Dinamo. Si ei cer mai mult respect si sigur si niste probleme financiare destul de dificile pe care trebuie sa le rezolvam.

Am avut o discutie, nu le-am promis foarte multe, pentru ca nu sunt in situatia de a promite marea si sarea, nu e cazul. Asta le-am spus, ca eu voi fi tot la al doilea antrenament, daca nu si mai des la ei. Vom putea discuta, le-am dat la toti numarul de telefon, sunt de gasit, le-am spus pana la ce ora, pana seara tarziu. Discutam ca sa rezolvam probleme si care se pot rezolva.

Au incredere si asta mi-au spus toti, ca pana acum nu a mai mers nimeni la ei, nu a fost nimeni din partea nimanui. Au suferit,s-au simtit putin abandonati. Nu e cazul, a fost o perioada mai grea. Ei au nevoie de fapte, asta mi-au si spus, nu mai vor promisiuni, numai fapte vor.

Primul pas este sa aduc liniste, un pic de liniste si mai multa ordine si autoritate, e o criza mare de autoritate la club. O sa discutam pe buget, pe buget de salarii, pe niste limite de salarii. Va trebui sa ne incadram intr-un buget clar si ca sa ne incadram va trebui sa discutam si cu jucatorii. Eu sper foarte mult sa se ridice interdictia la transferuri, care ne incurca foarte mult si sa putem sa aducem si jucatori. Sunt jucatori care sunt foarte atrasi de Dinamo si ar renunta si la un salairu mai mare sa vina la salariu mai mic, la Dinamo Bucuresti.

Deja m-au sunat impresari, cativa jucatori si personal ca ar vrea sa vina la Dinamo. Asteptam azi, maine cel tarziu, un raspuns. In mod normal pentru ca toate datorile clubului sunt recunoscute si se trec pe acel tabel al creditorilor, nu ar trebui sa fie o problema si ar trebui sa se ridice restrictia. Asteptam, sper eu azi sa vina aceasta veste buna", a comentat noul administrator special.

Intrebat daca a luat legatura cu antrenorul echipei, Iuliu Muresan a dezvaluit ce a vorbit cu Uhrin: "Cu Dusan am vorbit despre echipa, ne-am bucurat amandoi ca mai colaboram o data. Vom fi umar la umar in toata perioada care urmeaza si ca vom incerca sa scoatem Dinamo mult mai sus decat a fost in ultimele doua campionate".

Totodata, Iuliu Muresan a vorbit si despre suporterii-actionari din DDB, dar si despre situatia stadionului.

"Chiar e foarte important sa ajute in continuare clubul, in afara de banii de TV, sunt o sursa foarte sigura de venituri la club. Contam foarte mult pe DDB si eu cred ca proiectul lor se va dezvolta in continuare si o sa mai atraga multa lume. Nu stiu daca in doi ani, dar cred ca se va realiza stadionul. Am inteles ca este implicat CNI-ul atunci se va face, chiar daca va dura mai mult de 2 ani.

Sunt multe probleme si cu echipamentul si cu stadionul...probleme multe de rezolvat, o sa avem si doctor poate de azi sau de maine, lucrurile incep sa se rezolve.

Sincer, nu am mai intalnit atatea probleme, ca sunt foarte multe probleme, de la mici pana la mari si grele. Inca nu am discutat care acest lucru, dar sigur obiectivul trebuie sa fie realist. Ne-am dori o pozitionare cat mai sus. Sincer nu mi place cum suna, nu vreau sa spun treaba asta ca obiectiv: salvarea de la retrogradare. Sigur o sa fie schimbari si la nivelul lotului, sunt jucatori care vor neaparat sa plece, sa vedem cum o sa rezolvam cu ei, in ce conditii ii lasa sa plece", a adaugat.

In ceea ce priveste cazurile lui Anton si Sorescu, Muresan a explicat cum pot pleca acestia de la club. Acesta a spus si ce obiective are la club.

"Cei mai buni jucatori din lot pot fi transferati aducand un venit prin transferul lor la club. Pentru club va fi pagubos sa-i lasam sa plece liberi. Ca obeictiv profesional, imi doresc sa descalcesc itele incurcate ale problemelor in care m-am bagat. Mai sunt si lucruri pe care nu le inteleg si trebuie sa le deslusesc in urmatoarele zile. O sa adcem si sponsori, este printre solutiile de a redresa clubul, planul de reorganizare se bazeaza pe venituri", a concluzionat Muresan.