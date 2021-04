Academica Clinceni nu si-a luat licenta pentru sezonul urmator de Europa! Ce se intampla cu meciurile din playoff-ul Ligii 1 

Academica Clinceni nu si-a depus dosar de licentiere pentru Europa League, astfel ca formatia lui Ilie Poenaru nu mai are miza in acest sezon.

Calificata in premiera in Playoff, Clinceni colaboreaza cu o firma de contabilitate care nu a fost anuntata de dosarul de licentiere, astfel ca acesta nu a fost depus, informeaza GSP.

Iulian Stoica, presedintele Consiliului de Administratie al clubului, a dezvaluit pentru sursa citata ca echipa nu va putea evolua in Conference League.

"Ne-am externalizat si noi serviciul de contabilitate si cum aceasta firma nu s-a ocupat de documentatia pentru licenta, asa s-a ajuns sa nu avem dosarul depus. Nu avem posibilitati sa facem si contabilitatea. Nu detinem personal calificat. Nu stiu cate cluburi isi permit asa ceva!

Eu am preluat clubul ca presedinte in noiembrie anul trecut. Eu, unul, n-am stiut exact in ce constau pasii care trebuie indepliniti pentru licenta. Se pare, ca am primit informatii eronate. Ca e greu de obtinut licenta, ca nu aveam cum sa o luam, dar pot sa va spun cu certitudine ceva in acest moment: Clinceni ar fi luat suta la suta licenta daca ar fi depus dosarul. indeplineam absolut toate cerintele. Dar, din pacate, ne-am trezit prea tarziu.

"Sa-si asume si sa plateasca!"



Responsabilitatea trebuie sa fie a presedintelui, iar presedinte sunt eu, insa, v-am spus persoane din interiorul clubului m-au informat gresit si pentru acest lucru sunt extrem de deranjat si suparat. Trebuia sa-mi fi spus clar ce avem de facut pentru a obtine toate documentele si as fi mers, domnule, pana la capat.

Am fi putut face rost inclusiv de acele garantii necesare. Cand am intrebat, mi s-a zis ca e nevoie sa prezentam garantii de 2 milioane de euro. Chiar si acest aspect l-am fi putut rezolva. in fine, aceasta este situatia acum, nu mai avem ce face.

Pana la urma, noi ne-am atins obiectivul, de a accede in play-off, insa sunt foarte deranjat de ce probleme interne avem in club. Subalternii pe care i-am intrebat despre aceasta licenta si care m-au indrumat pe un drum gresit trebuie sa-si asume. si, evident, sa plateasca!" a declarat Iulian Stoica.

Jucatorii au fost anuntati inaintea meciului cu FCSB!



Conducerea clubului a ascuns greseala in fata jucatorilor, pentru a nu ii desconcentra, mai ales ca aceasta greseala a fost constatata in timpul sezonului regulat, cand Clinceni mai avea de disputat doua etape si nu era singura de prezenta in playoff.

Nici Ilie Poenaru nu stia. Acesta a fost informat decat dupa ce echipa a obtinut calificarea in playoff. Acesta ar fi primit vestea imediat dupa victoria cu Dinamo, 3-1, din ultima etapa a campionatului regulat.

UTA Arad, in aceeasi situatie!



O alta echipa din Liga 1 este in aceiasi situatie. UTA Arad colaboreaza, de asemea, cu o companie de contabilitate, iar acestia nu ai informat aceasta firma de nevoia depunerii dosarului de licentiere. Astfel ca, desi UTA are sanse mari sa prinda un loc de baraj, pentru un loc in Conference League.

Integritatea playoff-ului, afectata?



Deoarece nu se mai pot califica in Cupele Europene, Academica Clinceni nu mai are miza in acest campionat. Astfel ca, acestia se vor putea lasa invinse de anumite echipe, in functie de solicitarile altor cluburi.

Inca de la aflarea celor 6 echipe din playoff, au aparut discutii in mediul public prin care se incrimina o anumita alianta intre cluburi. Clinceni si Botosani sunt vazute drept aliate ale FCSB-ului, in timp ce Sepsi este considerata o echipa ce sustine CFR Cluj, aceasta fiind opinia populara a urmaritorilor fotbalului romanesc.