Cine este principalul favorit sa preia banca tehnica a lui Bayern! Suma colosala pe care ar trebui sa o plateasca pentru transfer

Conducerea lui Bayern ii cauta un inlocuitor lui Hansi Flick.

Bayern Munchen si-a declarat interesul pentru aducerea lui Julian Nagelsmann pe banca tehnica a "bavarezilor", potrivit jurnalistului expert in mercato Fabrizio Romano.

Antrenorul actual, Hansi Flick, va pleca din vara de la echipa de pe Allianz Arena, iar conducerea lui Bayern incearca sa ii gaseasca un inlocuitor pe masura. Cel mai probabil, tehnicianul va merge la echipa nationala a Germaniei dupa finalul Campionatul European din aceasta vara, desi nimic oficial nu a fost anuntat inca.

Totusi, RB Leipizig doreste o suma colosala pentru a-l lasa pe Nagelsmann sa plece. "Taurii rosii" nu vor sa ii dea drumul antrenorului german fara sa primeasca suma de 30 de milioane de euro, conform site-ului englez Goal.com.

Daca Bayern decide sa plateasca 30 de milioane de euro, va fi cea mai mare suma platita vreodata de un club pentru aducerea unui antrenor in toata istoria sportului.

Nagelsmann a reusit sa transforme Hoffenheim, intr-un club care se batea la evitarea retrogradarii la o participata in Liga Campionilor, la varsta de doar 28 de ani. De asemenea, tanarul antrenor german a reusit sa o duca pe RB Leipzig in semifinalele Ligii Campionilor in sezonul trecut, unde a pierdut cu scorul de 0-3 impotriva lui Paris Saint-Germain.

Bayern a fost la o victorie de a castiga titlul in etapa trecuta, insa a pierdut cu scorul de 1-2 impotriva lui Mainz. Echipa lui Hansi Flick are nevoie de trei puncte pentru a-si asigura matematic trofeul.