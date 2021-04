Au marcat sute de goluri si nu vor fi uitati niciodata! Ei sunt primii jucatori introdusi in Premier League Hall of Fame

Thierry Henry si Alan Shearer sunt primii jucatori care au fost introdusi in Premier League Hall of Fame.

Hall of Fame este cea mai inalta distinctie pe care o poate primi un jucator retras din activitate, pentru talentul si reusitele de care a dat dovada in Premier League.

Primii fosti fotbalisti care au fost inclusi in Hall of Fame-ul Premier League sunt Alan Shearer si Thierry Henry.

Alan Shearer inca detine recordul de cele mai multe goluri marcate in campionatul englez. Fostul atacant are 260 de goluri in 441 de aparitii. In sezonul 1994-1995 a castigat titlul cu Blackburn si a obtinut primul titlu de golgheter al campionatului, cu 34 de goluri. Avea sa mai castige aceasta distinctie si in urmatorii doi ani, reusind sa marcheze 31 si 25 de goluri.

Este, de asemenea, singurul fotbalist care a reusit sa inscrie 100 de goluri pentru doua cluburi in Premier League, Blackburn si Newcastle.

"Tot ce mi-am dorit a fost sa fiu fotbalist profesionist. A fost visul meu sa fac asta, sa castig trofee, sa inscriu pe St James’ Park, sa port tricoul cu numar 9. A fost fantastic. M-am bucurat de fiecare minut", a declarat Alan Shearer la ceremonia de acordare a premiului.

Thierry Henry a ajuns in Arsenal in 1999 si a jucat pana in 2007 pentru echipa londoneza. A castigat titlul de doua ori: in sezonul 2002 - 2003 si 2003 - 2004. Arsenalul lui Wenger, din campania 2003 - 2004, inca este singura castigatoare de Premier League care nu a fost invinsa niciodata in cele 38 de etape.

Henry a iesit golgheterul campionatului de 4 ori, un record absolut, in 2001 - 2002 - 24 de goluri, in 2003 - 2004 - 30 de goluri, in 2004 - 2005 - 25 de golrui, in 2005 - 2006 - 27 de goluri.

Fostul atacant francez are 175 de goluri in Premier League in 258 de meciuri si este cel mai bun marcator din istoria lui Arsenal, cu 228 de goluri in toate competitiile.

"Cand eram copil, voiam sa ma asigur ca imi permit o pereche de ghete, iar acum vorbim de Hall of Fame. In toata cariera mea am dat totul. Asta vor fanii sa vada pe teren", a declarat Thierry Henry la ceremonia de inmanare a premiului.