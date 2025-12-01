Elias Charalambous nu se va putea baza pe serviciile lui Baba Alhassan în etapa a 19-a, mijlocașul fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.



Victoria obținută de roș-albaștri în fața Farului, scor 2-1, a venit cu un preț pentru campioana României. Intrat pe teren la pauza meciului cu „marinarii”, Baba Alhassan (25 de ani) a fost avertizat de centralul partidei în minutul 64, în urma unui fault comis asupra lui Narek Grigoryan.



Acesta a fost al patrulea cartonaș galben încasat de mijlocașul ghanez în actuala ediție de campionat, ceea ce atrage automat o etapă de suspendare. Astfel, „închizătorul” cotat la 1 milion de euro va privi din tribună „Eternul Derby” programat sâmbătă seara.



Situație complicată în clasament



Absența lui Alhassan este o pierdere grea pentru FCSB, mai ales prin prisma situației din clasament. Înaintea duelului direct, roș-albaștrii se află pe locul 9, cu 24 de puncte, în timp ce rivala Dinamo traversează o formă excelentă, ocupând treapta a 3-a a podiumului, cu 34 de puncte.



Chiar dacă va rata derby-ul din Superliga, Baba Alhassan rămâne la dispoziția staff-ului tehnic pentru partida de miercuri cu UTA Arad, contând pentru etapa a doua din grupele Cupei României. În acest sezon de Superliga, ghanezul a bifat 11 apariții în tricoul campioanei.

