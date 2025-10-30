În minutul 65, internaționalul român nu a mai putut continua partida și Elias Charalambous a fost nevoit să utilizeze ultima schimbare pe care o avea la dispoziție. L-a trimis în teren pe Alexandru Stoian, care a și marcat golul de 3-1.



David Miculescu va reveni peste o săptămână



Miculescu a fost transportat cu ambulanța la spital după accidentare, iar fanii și oficialii campioanei au avut emoții până la primul verdict medical. Se pare că veștile sunt bune și acesta va reveni curând pe gazon.



Atacantul a suferit o entorsă, scrie golazo.ro. Cu toate acesta, nu va fi la dispoziția antrenorului său pentru meciul de la sfârșitul săptămânii cu U Cluj, dar va reveni pentru cel de joi cu Basel, din Europa League.



David Miculescu ar fi fost o pierdere importantă pentru FCSB, chiar dacă lotul este unul numeros, iar Gigi Becali ar fi găsit, în cele din urmă, soluții pentru postul său.



Acesta a beneficiat de încrederea patronului și a staff-ului tehnic, reușind să bifeze 23 de partide în acest sezon și să marcheze de patru ori.



Mihai Stoica: „Risto are o accidentare prin care nu știi cum să treci“



De aici, și randamentul său mai slab. Despre situația fundașului muntenegrean a vorbit acum și Mihai Stoica, la Prima Sport.



„Risto a avut probleme, anul ăsta au fost foarte multe probleme. Dacă zice cineva că au fost cauzate de pregătirea fizică, să se uite la fiecare accidentare în parte. Au fost accidentări cauzate de atacuri ale adversarului, nu au fost două accidentări la fel, nu au fost probleme musculare, rupturi de ligamente.



Risto are o accidentare care nu se întâmplă prea des și nu știi cum să treci prin ea. Noi eram acoperiți pe toate posturile. Dar atâta timp cât ai cinci fundași centrali și îți lipsesc patru, doi de lungă durată (n.r. – Mihai Popescu și Dawa), e greu“, a explicat Mihai Stoica.

