Denis Alibec, Mamadou Thiam și Alexandru Stoian au marcat pentru FCSB, în timp ce pentru Gloria Bistrița a punctat doar Mensah.

Elias Charalambous: ”Miculescu s-a dus la spital pentru control!”

La finalul meciului, Elias Charalambous s-a declarat mulțumit de faptul că echipa sa a obținut victoria. Tehnicianul cipriot a avut cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Dăncuș, puștiul de 16 ani pe care roș-albaștrii s-au bazat în apărare la meciul din Cupa României.

Charalambous a spus totodată că David Miculescu a fost transportat cu ambulanța la spital, după ce, în minutul 65, fotbalistul s-a resimțit după o alunecare a lui Stejărel Vișinar, fundașul Gloriei Bistrița.

”E important că am câștigat. Am marcat două goluri în prima repriză. Puteam fi mai concentrați în prima repriză. După gol, adversarul a început să creadă că poate face mai mult. După această victorie, trebuie să ne recuperăm pentru următorul meci.

Nu ne-am speriat. Trebuia să închidem meciul mai devreme. Dacă îi dai adversarului șansa să înscrie, trebuie să suferi până la capăt. Mă bucur că am descoperit un jucător, pe Dancuș. Suntem mulțumiți de evoluția lui.

Miculescu s-a dus la spital pentru control, vom vedea mâine. Clubul ne asigură cele mai bune condiții, nu ne gândim că sunt prea multe deplasări”, a spus Elias Charalambous după meci.

