Adus de la UTA pentru 1,7 milioane de euro, David Miculescu (21 de ani) s-a adaptat rapid la FCSB. Folosit în meciul retur cu Dunajska Streda (1-0), partidă transmisă de Pro TV, în extrema stângă, internaționalul de tineret a fost înlocuit în debutul reprizei a doua.

Imaginile surpinse au arătat că fiul fostului atacant Valentin Miculescu a ieșit accidentat la degetul mare al piciorului stâng, însă ulterior s-a aflat că suferise o contuzie la glezna piciorului stâng.

David Miculescu revine!

"Am înțeles că are o contuzie la gleznă, nu are entorsă sau...contuzia se rezolvă repede", a declarat Gigi Becali, vineri dimineață, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

În conferința de presă susținută sâmbătă, antrenorul roș-albaștrilor, Nicolae Dică (42 de ani), a dat asigurări că Miculescu a trecut peste accidentare și ar putea reveni curând în echipa vicecampioană.

"E ok, a făcut antrenament cu echipa, este bine", a declarat tehnicianul roș-albaștrilor. Arădeanul nu va evolua contra Chindiei (duminică, de 21:30, live text pe www.sport.ro), dar va fi folosit, probabil, în play-off-ul din Conference League, cu Viking (joi, 21:30).

În debutul acestui sezon, Dică a pierdut doi jucători importanți: Adrian Șut și Ovidiu Popescu.

Ionuț Panțîru și Iulian Cristea, alți doi jucători cheie de la FCSB, sunt și ei accidentați. Primul s-a accidentat în luna aprilie a anului trecut, în meciul cu Sepsi OSK, scor 1-2, în timp ce al doilea s-a accidentat la un meci al naționalei, cu Muntenegru, scor 0-2.

FCSB s-a calificat joi în play-off-ul Conference League, după 1-0 și 1-0 cu slovacii de la Dunajska Streda. În faza următoare, FCSB va întâlni echipa Viking Stavanger, din Norvegia.

50 milioane de euro e clauza de reziliere pentru David Miculescu

VIDEO - Conferință de presă Nicolae Dică