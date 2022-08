FCSB s-a calificat în play-off-ul Conference League, după 1-0 și 1-0 cu slovacii de la Dunajska Streda.

În faza următoare, FCSB va întâlni echipa Viking Stavanger, din Norvegia.

În prima repriză arădeanul a fost călcat pe piciorul stâng, iar durerea s-a accentuat în repriza a doua. La scorul de 1-0 pentru echipa lui Nicolae Dică, Miculescu alerga pe teren, la o fază simplă, în minutul 49, însă s-a oprit brusc și s-a așezat pe gazon.

David Miculescu, contuzie la gleznă

A făcut gesturi largi spre echipa medicală și, după ce a fost consultat de medicul FCSB-ului, a părăsit terenul. În imaginile surprinse de Pro TV s-a observat că arădeanul avea jambiera plină de sânge în zona degetului mare de la piciorul stâng.

De fapt, Miculescu s-a accidentat la glezna piciorului stâng.

"Am înțeles că are o contuzie la gleznă, nu are entorsă sau...contuzia se rezolvă repede", a declarat Gigi Becali, vineri dimineață, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

David Miculescu a fost transferat de la UTA Arad și este fiul fostului golgheter al grupării arădene, Valentin Miculescu. Becali i-a stabilit deja o clauză de reziliere de 50 milioane de euro.

Internaționalul de tineret poate juca în orice post din compartimentul ofensiv.

FCSB - Dunajska Streda 1-0

FCSB: Târnovanu - V. Creţu, Dawa, Tamm, Radunovic - Edjouma, Olaru – Cordea (Şut 72’), Oct. Popescu, Miculescu (Oaidă 51’) - B. Rusu (I. Stoica 87’). Antrenor: Nicolae Dică

Dunajska Streda: Veszelinov - Risvanis, Mateus Brunetti (E. Davis 80’), Muhamedbegovic - Blackman, Szantho (Nicolaescu 46’), Kacer, Dimun, Ramadan (Veselovsky 80’) - Balogh, Krstovic. Antrenor: Adrian Gula

