În minutul 39, Cisotti a acuzat dureri la genunchiul drept după un duel fizic. A ieșit să primească îngrijiri medicale, a revenit pe teren, dar după doar câteva minute, în minutul 44, a cerut schimbarea și a fost înlocuit de David Miculescu.

Imediat după meci, medicul FCSB, Flavian Arămitu, a pus un prim verdict: contuzie puternică la genunchiul drept, informează Golazo.

A venit primul diagnostic pentru Juri Cisotti

Totuși, există îngrijorarea că ar putea fi afectat și ligamentul încrucișat anterior, o accidentare gravă, asemănătoare cu cele suferite recent de Joyskim Dawa sau Mihai Popescu.

Luni seară (27 octombrie), Cisotti va face un RMN, care va stabili natura exactă a accidentării. Faptul că a ieșit pe picioarele lui și nu a avut nevoie de targă sau imobilizare oferă speranțe că nu este ruptură ligamentară.

Dacă RMN-ul confirmă doar o contuzie, italianul ar putea reveni pentru meciul cu U Cluj din campionat din 1 noiembrie.

