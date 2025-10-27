E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Scandal imens după El Clasico! Real Madrid a câștigat marele meci cu Barcelona, scor 2-1, însă nu e deloc liniște în echipa lui Xabi Alonso. Din contră! Sport.ro dezvăluie cine e starul Realului, care a amenințat cu plecarea, după meciul de duminică.

*Sorin Paraschiv, dezvăluire de impact. Semifinalist de Europa League cu Steaua în 2006, fostul mijlocaș a vorbit, pe larg, despre mai multe teme din fotbalul actual. Sport.ro îți spune cine a fost antrenorul pe care Paraschiv l-a apreciat cel mai mult, în perioada petrecută la Steaua.

*Cosmin Contra a provocat hohote de râs în studio. Ajuns în Qatar, la Al-Arabi, fostul selecționer are un început de mandat de vis. Sport.ro prezintă imagini cu o reacție savuroasă a lui Contra, în timpul unui meci uriaș pe care l-a câștigat, în weekend.

