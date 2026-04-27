Jandarmeria Bucureşti a anunţat, duminică seară, că a aplicat sancţiuni contravenţionale organizatorului şi firmei de pază la meciul Dinamo – Rapid, din Superligă.

Jandarmii au aplicat în total 21 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 88.350 de lei.

A venit nota de plată! Sancțiuni uriașe după Dinamo - Rapid 3-1

Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 60.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

De asemenea, au fost aplicate şapte sancţiuni constând în interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an.

În plus, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu legea privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.

Echipa bucureşteană Dinamo a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Rapid Bucureşti, în etapa a 6-a din play-off-ul Superligii.

