La o zi după meciul de pe Arena Națională, autoritățile au anunțat sancțiuni consistente. Jandarmeria a transmis că, în urma incidentelor și a nerespectării legislației, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 7.780 de lei.

A venit nota de plată după Dinamo - Universitatea Craiova

Cea mai mare amendă, de 3.000 de lei, a fost aplicată firmei de pază și protecție, pentru neîndeplinirea obligațiilor legale.

Pe lângă amenzi, au fost dictate și 14 sancțiuni complementare. Mai mulți suporteri au primit interdicții de a participa la competiții sportive pentru perioade cuprinse între 6 luni și un an.

De asemenea, jandarmii au întocmit un act de constatare în baza legislației privind regimul materiilor explozive, document care a fost înaintat Poliției pentru continuarea cercetărilor.

„Referință meci de fotbal FC Dinamo 1948 București - CS Universitatea Craiova, 23 aprilie 2026, Arena Națională

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de constatare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare, care a fost predat polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în vederea luării măsurilor legale, conform competențelor.

De asemenea, jandarmii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 7.780 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 3.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce îi revin.

Totodată, au fost aplicate 14 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni și 1 an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să multumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, au transmis autoritățile.

Pe teren, Universitatea Craiova s-a calificat în finală după 1-1 și 4-1 la loviturile de departajare, urmând să o întâlnească pe Universitatea Cluj în ultimul act programat pe 13 mai, la Sibiu.