Sheriff Tiraspol a pierdut duminică seara derby-ul Moldovei cu liderul Petrocub Hîncești, scor 0-1, și este doar pe locul 3 în play-off, după Petrocub și Zimbru Chișinău.

”Petrocub a învins Sheriff și este foarte aproape de titlu”, a titrat MoldFootball, iar clubul din Tiraspol este pe cale să bifeze un nou sezon ratat, neașteptat pentru o echipă care în urmă cu câțiva ani o învingea pe Real Madrid în Champions League chiar pe stadionul ”Santiago Bernabeu”.

Sheriff a dominat fotbalul de peste Prut începând cu 2001 (21 de titluri până în 2023), dar ultimele două campioane de peste Prut au fost Petrocub Hîncești (2024) și Milsami Orhei (2025).

Petrocub Hîncești – Sheriff Tiraspol 1-0 în derby-ul din ultima etapă

A marcat: Cătălin CUCOȘ (37)