Sheriff Tiraspol, încă un sezon ratat! Ce s-a ales de echipa care o învingea pe Real Madrid în Champions League chiar pe Bernabeu

Campionatul Republicii Moldova se îndreaptă spre final.

Sheriff Tiraspol a pierdut duminică seara derby-ul Moldovei cu liderul Petrocub Hîncești, scor 0-1, și este doar pe locul 3 în play-off, după Petrocub și Zimbru Chișinău.

”Petrocub a învins Sheriff și este foarte aproape de titlu”, a titrat MoldFootball, iar clubul din Tiraspol este pe cale să bifeze un nou sezon ratat, neașteptat pentru o echipă care în urmă cu câțiva ani o învingea pe Real Madrid în Champions League chiar pe stadionul ”Santiago Bernabeu”.

Sheriff a dominat fotbalul de peste Prut începând cu 2001 (21 de titluri până în 2023), dar ultimele două campioane de peste Prut au fost Petrocub Hîncești (2024) și Milsami Orhei (2025).

Petrocub Hîncești – Sheriff Tiraspol 1-0 în derby-ul din ultima etapă

A marcat: Cătălin CUCOȘ (37)

26 aprilie. Hîncești. Stadionul Municipal. Spectatori: 1 280

Arbitru: Denis IVLEV

Cartonașe galbene: Shota MAHARADZE , antrenor (52), Silviu ȘMALENEA (90+2), Ion BORȘ (90+4) / Bourama FOMBA (75), Victor MIHAILOV, antrenor (82)

Petrocub Hîncești: 1.Silviu ȘMALENEA, 3.Cătălin CUCOȘ, 9.Vladimir AMBROS (2.Vlad PASCARI, 90+3), 11.Sergiu PLATICA, 15.Petru POPESCU (13.Maxim COJOCARU, 72), 24.Ovidiu DAVID, 37.Dan PUȘCAȘ (8.Dumitru DEMIAN, 89), 44.Jessie Jensen GUERA DJOU, 66.Ion BORȘ, 79.Victor BOGACIUC, 90.Ion JARDAN

Rezerve: 31.Victor DODON, 19.Nicolae ROTARU, 27.Mihail SAVA, 50.Daniel ȚUGULEA, 92.Pavel NAZARI

Antrenor: Shota MAHARADZE  

Sheriff Tiraspol: 1.Emil TÎMBUR, 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 7.Mahmoud GHORBEL (24.Danila FOROV, 46), 10.Jose Hugo GONCALVES FLORES (42.Konan Jaures-Urlich LOUKOU, 63), 11.Vitor Hugo MORAIS DE OLIVEIRA (16.Daniel DANU, 63), 19.Jayder ASPRILLA MORENO, 26.Dhoraso Moreo KLAS, 32.Emmanuel AFETSE (20.Riis Twumasi OPOKU, 85), 35.Bourama FOMBA, 45.Baye Assane CISS, 69.Peter Oluwaseun ADEMO

Rezerve: 21.Ivan Vasilev DYULGEROV, 28.Nicolai CEBOTARI, 17.Vsevolod NIHAEV, 18.Magloire Junior EGEDUEGUE, 29.Soumaila MAGASSOUBA, 30.Alexandr EGUPOV, 44. Alesio MIJA 

Antrenor: Victor MIHAILOV

Info: FMF

Foto: FC Sheriff

Video: FC Petrocub

Clasamentul din Moldova

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
ARTICOLE PE SUBIECT
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
ULTIMELE STIRI
Italienii, impresionați de replica lui Chivu, când a fost întrebat de arbitraj și cazul Rocchi
Italienii, impresionați de replica lui Chivu, când a fost întrebat de arbitraj și cazul Rocchi
CSM București, de la chinul banilor, la plăcerea de a juca handbal. Editorial Florin Caramavrov
CSM București, de la chinul banilor, la plăcerea de a juca handbal. Editorial Florin Caramavrov
FC Argeș - Universitatea Craiova, de la 20:30! Oltenii continuă cursa pentru titlul de campioană
FC Argeș - Universitatea Craiova, de la 20:30! Oltenii continuă cursa pentru titlul de campioană
Ştefan Lătescu, a patra victorie în Glory! Românul a îmblânzit „Pantera” Iuri Fernandes
Ştefan Lătescu, a patra victorie în Glory! Românul a îmblânzit „Pantera” Iuri Fernandes
Sezon încheiat pentru Claudiu Petrila după accidentarea din derby-ul cu Dinamo!
Sezon încheiat pentru Claudiu Petrila după accidentarea din derby-ul cu Dinamo!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani

Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Steaua a promovat matematic în prima ligă! Deținătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua a promovat matematic în prima ligă! Deținătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”



Recomandarile redactiei
Italienii, impresionați de replica lui Chivu, când a fost întrebat de arbitraj și cazul Rocchi
Italienii, impresionați de replica lui Chivu, când a fost întrebat de arbitraj și cazul Rocchi
CSM București, de la chinul banilor, la plăcerea de a juca handbal. Editorial Florin Caramavrov
CSM București, de la chinul banilor, la plăcerea de a juca handbal. Editorial Florin Caramavrov
Sezon încheiat pentru Claudiu Petrila după accidentarea din derby-ul cu Dinamo!
Sezon încheiat pentru Claudiu Petrila după accidentarea din derby-ul cu Dinamo!
Gigi Becali se întâlnește azi cu Elias Charalambous! Ce va face FCSB în cazul unui nou refuz
Gigi Becali se întâlnește azi cu Elias Charalambous! Ce va face FCSB în cazul unui nou refuz
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
Alte subiecte de interes
Jale și peste Prut! Ce au făcut cele patru echipe din Moldova în preliminariile Champions League, Europa League și Conference League
Jale și peste Prut! Ce au făcut cele patru echipe din Moldova în preliminariile Champions League, Europa League și Conference League
Cât de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
Cât de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
Petrocub Hîncești, campioana Moldovei, continuă aventura spre grupele unei competiții europene!
Petrocub Hîncești, campioana Moldovei, continuă aventura spre grupele unei competiții europene!
Capăt de drum în Champions League pentru Petrocub Hîncești! Campioana Moldovei continuă însă în Europa League
Capăt de drum în Champions League pentru Petrocub Hîncești! Campioana Moldovei continuă însă în Europa League
Ovidiu Burcă și Dan Alexa, împreună la o echipă din străinătate! Formație cândva de top, acum din nou pe primul loc în prima ligă
Ovidiu Burcă și Dan Alexa, împreună la o echipă din străinătate! Formație cândva de top, acum din nou pe primul loc în prima ligă
Animal Planet! Autogol haios al lui Cucoș de la Zimbru în derby-ul Moldovei în care a înscris și Potîrniche
Animal Planet! Autogol haios al lui Cucoș de la Zimbru în derby-ul Moldovei în care a înscris și Potîrniche
CITESTE SI
Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

stirileprotv Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză. Câte firme s-au închis în România condusă de Guvernul Bolojan în primele 3 luni ale anului 2026

stirileprotv Surpriză. Câte firme s-au închis în România condusă de Guvernul Bolojan în primele 3 luni ale anului 2026

Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească

stirileprotv Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească

