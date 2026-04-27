Sheriff Tiraspol a pierdut duminică seara derby-ul Moldovei cu liderul Petrocub Hîncești, scor 0-1, și este doar pe locul 3 în play-off, după Petrocub și Zimbru Chișinău.
”Petrocub a învins Sheriff și este foarte aproape de titlu”, a titrat MoldFootball, iar clubul din Tiraspol este pe cale să bifeze un nou sezon ratat, neașteptat pentru o echipă care în urmă cu câțiva ani o învingea pe Real Madrid în Champions League chiar pe stadionul ”Santiago Bernabeu”.
Sheriff a dominat fotbalul de peste Prut începând cu 2001 (21 de titluri până în 2023), dar ultimele două campioane de peste Prut au fost Petrocub Hîncești (2024) și Milsami Orhei (2025).
Petrocub Hîncești – Sheriff Tiraspol 1-0 în derby-ul din ultima etapă
A marcat: Cătălin CUCOȘ (37)
26 aprilie. Hîncești. Stadionul Municipal. Spectatori: 1 280
Arbitru: Denis IVLEV
Cartonașe galbene: Shota MAHARADZE , antrenor (52), Silviu ȘMALENEA (90+2), Ion BORȘ (90+4) / Bourama FOMBA (75), Victor MIHAILOV, antrenor (82)
Petrocub Hîncești: 1.Silviu ȘMALENEA, 3.Cătălin CUCOȘ, 9.Vladimir AMBROS (2.Vlad PASCARI, 90+3), 11.Sergiu PLATICA, 15.Petru POPESCU (13.Maxim COJOCARU, 72), 24.Ovidiu DAVID, 37.Dan PUȘCAȘ (8.Dumitru DEMIAN, 89), 44.Jessie Jensen GUERA DJOU, 66.Ion BORȘ, 79.Victor BOGACIUC, 90.Ion JARDAN
Rezerve: 31.Victor DODON, 19.Nicolae ROTARU, 27.Mihail SAVA, 50.Daniel ȚUGULEA, 92.Pavel NAZARI
Antrenor: Shota MAHARADZE
Sheriff Tiraspol: 1.Emil TÎMBUR, 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 7.Mahmoud GHORBEL (24.Danila FOROV, 46), 10.Jose Hugo GONCALVES FLORES (42.Konan Jaures-Urlich LOUKOU, 63), 11.Vitor Hugo MORAIS DE OLIVEIRA (16.Daniel DANU, 63), 19.Jayder ASPRILLA MORENO, 26.Dhoraso Moreo KLAS, 32.Emmanuel AFETSE (20.Riis Twumasi OPOKU, 85), 35.Bourama FOMBA, 45.Baye Assane CISS, 69.Peter Oluwaseun ADEMO
Rezerve: 21.Ivan Vasilev DYULGEROV, 28.Nicolai CEBOTARI, 17.Vsevolod NIHAEV, 18.Magloire Junior EGEDUEGUE, 29.Soumaila MAGASSOUBA, 30.Alexandr EGUPOV, 44. Alesio MIJA
Antrenor: Victor MIHAILOV
