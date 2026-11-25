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Într-un interviu acordat legendarului Romario, fostul antrenor al Barcelonei, Bayern Munchen și Manchester City a dezvăluit ce pas își dorește să facă în carieră.

Guardiola nu vrea să preia o echipă de club, ci vrea să fie selecționer. Tehnicianul a refuzat deja o ofertă în această vară din partea Italiei, iar în ultimele zile s-a discutat despre o eventuală ofertă venită din partea naționalei din Statele Unite ale Americii, după ce Mauricio Pochettino a semnat cu Manchester United.

”Am discutat cu ei (n.r. conducătorii Federației Italiene de Fotbal) și a fost o onoare. A fost una dintre cele mai mari recunoașteri pe care le-am primit, faptul că s-au gândit la mine pentru a antrena Italia. Totuși, propunerea a venit într-un moment în care aveam nevoie de o pauză.

Dacă s-ar fi întâmplat cu un an sau doi mai devreme, probabil aș fi acceptat. Dar atunci când Paolo Maldini și Leonardo, persoane la care țin enorm, m-au căutat, mă aflam într-un punct în care trebuia pur și simplu să mă opresc. Aveam nevoie de timp pentru mine”, a spus antrenorul.

Totuși, întrebat de către Romario ce echipă își dorește pe viitor, Guardiola a răspuns fără să stea pe gânduri: ”O echipă națională!”.