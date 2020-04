A venit factura la Craiova! Aproape 13.000 de euro au investit clubul si suporterii oltenilor pentru a ajuta un spital din oras! Ce au cumparat

Clubul Universitatea Craiova si suporterii Peluzei Nord au strans o suma importanta pentru a ajuta un spital din oras.

Suporterii Peluzei Nord au organizat un meci de FIFA impotriva fotbalistilor din prima echipa a Universitatii Craiova si au fost puse in vanzare bilete virtuale.

Oltenii au reusit sa stranga peste 61.000 de mii si impreuna cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologice "Victor Babes" au decis in ce sa fie investita suma.

Este vorba de un frigider tip banca de sange, capacitate 45 L, model B51 si o Plasma Thawer WPFD 1/2 (MD) pe care s-au platit 61.136 de lei:

"In urma consultarilor avute intre reprezentantii Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes”, cei ai Universitatii Craiova si ai Peluzei Nord s-a stabilit utilitatea banilor stransi din cadrul meciului virtual de FIFA 20 desfasurat duminica seara.

Vă prezentam, mai jos, factura proforma si ordinul de plata cu produsele achizitionate in cursul zilei de ieri la cererea Spitalului „Victor Babes”, urmand ca acestea sa ajungă la Craiova in cel mai scurt timp posibil. Este vorba de un frigider tip banca de sange, capacitate 45 L, model B51 si o Plasma Thawer WPFD 1/2 (MD). ???? OLTENIA SOLIDAR!", se arata in postarea celor de la Universitatea Craiova.