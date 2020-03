Decizie de ULTIMA ora luata de Universitatea Craiova! Ce comunicat au emis oltenii si cand vor reveni la antrenament

Ce comunicat au emis cei de la Universitatea Craiova.

FRF a decis ca Liga 1 sa fie amanata pana la sfarsitul lunii, insa cei de la Universitatea Craiova au emis un comunicat prin care anunta ca intra in vacanta. Acestia vor reveni din vacanta pe data de 21 aprilie, cand vor sa organizeze un cantonament.

"Clubul Universitatea Craiova a decis sa suspende activitatea incepand de astazi pana pe 21 aprilie 2020, data la care intentionam sa efectuam un cantonament pentru a pregati finalul de play-off sau noul sezon competitional, in functie de deciziile ce se vor lua la nivel de organizator de competitie. In functie de evolutia situatiei pandemiei de COVID-19, data programata pentru reunire poate suferi modificari in sensul devansasrii sau amanarii acesteia", se arata in comunicatul emis de Universitatea Craiova pe site-ul oficial.