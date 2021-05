"Este lipsa de respect!" Oltenii sunt revoltati! Inca n-a fost publicat protocolul in baza caruia se va face accesul pe stadion la finala Cupei

Suporterii olteni s-au saturat sa astept protocolul pentru accesul la finala Cupei si cer autoritatilor un raspuns urgent.

Finala Cupei Romaniei dintre Universitatea Craiova si Astra, care se va disputa pe 22 mai, la Ploiesti, pe stadionul "Ilie Oana", ar trebui sa fie primul meci ce se disputa cu specatori in tribuna dupa o perioada in care accesul fanilor a fost interzis pe stadioane din cauza pandemiei de coronavirus.

Chiar ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a auntat ca fanilor li se va permite accesul pe stadion in baza unui protocol, insa acesta a ramas doar o "Fata Morgana", deoarece pana acum nu a fost publicat niciun act oficial.

Suporterii Universitatii Craiova sunt revoltati de lentoare cu care se misca autoritatile si acuza ca pentru acestea finala de Cupa nu e decat un experiment in vederea organizarii meciurilor de la Campionatul European.

"Simtindu-ne neputinciosi in a lamuri suporterii despre conditiile de acces cu atat de putin timp pana la meci, publicam acest comunicat care este cu siguranta in asentimentul majoritatii fanilor Stiintei si nu numai.

Consideram tergiversarea publicarii conditiilor de acces la finala Cupei o dovada in plus de lipsa de respect fata de suporteri. De parca nu ajungea ca am fost mereu singura categorie sociala ignorata in toate momentele de relaxare si a trebuit sa vedem cum accesul era liber in cluburi, mall-uri si alte spatii inchise aglomerate, in timp ce stadioanele, desi in aer liber, au ramas inchise.

De asemenea, zvonul ca s-ar putea ca biletele sa se vanda preferential (miercuri, joi – vaccin, vineri – pcr, sambata – test rapid) intre cele 3 categorii de suporteri anuntate ca fiind acceptate, urmand ca aceia care opteaza pentru test rapid sa afle de abia in ziua meciului daca pot obtine sau nu un bilet, denota o totala lipsa de interes pentru publicul general, aceaste conditii facand organizarea unei deplasari aproape imposibila. Si, repetam o lipsa de respect.

Speram sa ne inselam si asteptam din minut in minut un anunt serios din partea factorilor decidenti, MS/MTS si FRF, altfel ajungem sa credem ca aceasta finala “cu spectatori” nu este decat praf aruncat in ochii opiniei publice pentru a justifica organizarea meciurilor de la Euro cu spectatori austrieci, mecedoneni si ucraineni, in timp ce stadioanele raman inchise pentru competitiile interne. Pare ca Guvernul foloseste acest meci, la care pana acum doar mimeaza ca isi doreste public, ca argument pentru a se apara de viitoarele plangeri care sigur o sa vina la CNCD.

Din pacate pentru cei care cred ca aceste greutati o sa ne opreasca sa ajungem la meci, noi o sa organizam oricum deplasarea la Ploiesti respectand una dintre cele 3 conditii impuse. Depinde doar de ei daca o sa vedem meciul pe stadion sau cine stie pe unde prin oras", se arata in comunicatul Peluzei Nord Craiova.