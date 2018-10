A venit ca o vedeta, pleaca dupa 42 de minute? Julio Baptista, pe lista neagra la CFR: "Sa vedem daca i se poate desface contractul!"

A venit in Liga 1 ca o vedeta, dar ar putea pleca dupa doar 42 de minute jucate.



Julio Baptista ar putea fi dat afara o data cu instalarea noii conduceri de la CFR Cluj. Salariul urias al fotbalistului, precum si forma slaba arata pana acum sunt motivele pentru care ardelenii vor incerca sa scape de fostul jucator al Realului.

"Sa vedem daca se poate desface contractul lui Julio Baptista. Deocamdata nu stim ce contract are, ce clauze, nu stim nimic. Cand ajungem acolo, ne uitam ce contracte au jucatorii, de cine e nevoie, de cine nu e", a declarat Bogdan Mara pentru DigiSport.

Julio Baptista are un salariu urias la CFR Cluj: aproximativ 45.000 de euro. Cel poreclit "Bestia" a jucat 20 de minute in Liga, contra lui Gaz Metan, si alte 22 de minute in preliminariile Europa League contra celor de la Dudelange.